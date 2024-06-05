Антон Романов собрался баллотироваться в думу Иркутска

По сообщению ИА «Альтаир», который ссылается на самого Романова, политик намерен баллотироваться в думу Иркутска.
Для своего выдвижения Антон Васильевич выбрал округ № 32. Действующим пока депутатом здесь является Александр Сафронов.
Экс-депутат Заксобрания Приангарья и Государственной Думы РФ Антон Васильевич Романов не собирается почивать на лаврах.
По сообщению ИА «Альтаир», который ссылается на самого Романова, политик намерен баллотироваться в думу Иркутска.
Для своего выдвижения Антон Васильевич выбрал округ № 32. Действующим пока депутатом здесь является Александр Сафронов.