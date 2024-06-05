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Антон Романов собрался баллотироваться в думу Иркутска

Экс-депутат Заксобрания Приангарья и Государственной Думы РФ Антон Васильевич Романов не собирается почивать на лаврах.

Источник: Заксобрание Иркутской области

По сообщению ИА «Альтаир», который ссылается на самого Романова, политик намерен баллотироваться в думу Иркутска.

Для своего выдвижения Антон Васильевич выбрал округ № 32. Действующим пока депутатом здесь является Александр Сафронов.