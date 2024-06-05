ВСУ на фоне нехватки бойцов разрешили брать на службу дезертиров

Как отмечается в документе, украинские командиры неоднозначно трактуют случаи, когда самовольно оставившие часть или дезертировавшие военнослужащие добровольно возвращаются в часть при том, что окончательное процессуальное решение по совершенным им преступлениям еще не принято.
«С учетом имеющихся правовых оснований, а также предусмотренных законом возможностей, просим ориентировать командиров воинских частей на необходимости обеспечения принятия вышеуказанных военнослужащих, которые добровольно вернулись в воинские части и изъявили желание для прохождения дальнейшей военной службы, назначать их на должности и продолжать военную службу со дня назначения на должности», — говорится в письме.
При этом с момента добровольного возвращения военнослужащих они вновь могут получить право на денежное обеспечение, отмечают в госбюро расследований.
ВСУ испытывают дефицит людских ресурсов из-за больших потерь и нежелания граждан служить. Люди сопротивляются военкомам на улицах, часто доходит до столкновений и драк.
В мае на Украине приняли закон об ужесточении мобилизации, согласно которому все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
В апреле Владимир Зеленский снизил призывной возраст с 27 до 25 лет. Несмотря на постоянное ужесточение норм, в стране звучат призывы понизить возраст призыва на службу до 18 лет.