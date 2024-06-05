Лукашенко провел встречу с губернатором Иркутской области

«Знаю, что вы давно желали посетить Байкал. В сентябре 2020 года (в это время Игорь Кобзев посещал с рабочим визитом Республику Беларусь. — Прим. БЕЛТА) вы сказали, что сделаете это обязательно. Спасибо, что сдержали свое слово».