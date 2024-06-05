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Депутат предостерег Запад от нарушения «красных линий»

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что попрание Западом в лице киевского режима всех «красных линий» чревато для них непредсказуемыми плачевными последствиями, он также призвал не испытывать терпение и прочность России.

Источник: РИА "Новости"

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк во вторник заявил, что все «красные линии» конфликта на Украине исчезли и началась его эскалация. Ранее ряд западных стран дал разрешение Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по территории РФ.

«Очень надеюсь, что грозящие нам киевские и европейские политические провокаторы, исправно получающие жалкие серебряники из рук Вашингтона, осознают всю степень тревоги и озабоченности России данным вопросом. Поэтому советую остановиться и прекратить проверять Россию на прочность, испытывая ее терпение. Это может быть для них очень чревато и иметь весьма непредсказуемые и плачевные последствия. В момент опасности у России хватит духа и решимости мгновенно уничтожить любого противника», — сказал Шеремет РИА Новости.

По его словам, сегодня европейский континент фактически стал некой колонией англосаксов, неся совсем непризрачную угрозу территориальной целостности России, что напрямую угрожает жизни и здоровью российских граждан.

Госдума