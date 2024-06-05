Депутат предостерег Запад от нарушения «красных линий»

«Очень надеюсь, что грозящие нам киевские и европейские политические провокаторы, исправно получающие жалкие серебряники из рук Вашингтона, осознают всю степень тревоги и озабоченности России данным вопросом. Поэтому советую остановиться и прекратить проверять Россию на прочность, испытывая ее терпение. Это может быть для них очень чревато и иметь весьма непредсказуемые и плачевные последствия. В момент опасности у России хватит духа и решимости мгновенно уничтожить любого противника», — сказал Шеремет РИА Новости.