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Александр Лукашенко прибыл на встречу с губернатором Иркутской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым в региональном правительстве.

Источник: Соцсети

Также он пообщался с представителями области. Главу республики встречали ветеран Великой Отечественной войны, легкоатлет-рекордсмен Константин Познянский, Почётный гражданин Иркутска Геннадий Комаров и Ольга Дьяконова — мать погибшего в ходе СВО Героя России Эдуарда Дьяконова.

Также в телеграм-канале «Пул Первого» сообщается, что Александра Лукашенко встречали артисты творческого коллектива Иркутского товарищества белорусской культуры. Президента республики принимали с хлебом-солью и народными песнями.

Напомним, ранее также сообщалось, что Александр Лукашенко после прибытия Иркутск отправился на водную прогулку по Байкалу. Сопровождали его губернатор региона, полпред Президента в Сибирском федеральном округе и посол Белоруссии в России.

Лукашенко Александр