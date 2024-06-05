Александр Лукашенко прибыл на встречу с губернатором Иркутской области

Также он пообщался с представителями области. Главу республики встречали ветеран Великой Отечественной войны, легкоатлет-рекордсмен Константин Познянский, Почётный гражданин Иркутска Геннадий Комаров и Ольга Дьяконова — мать погибшего в ходе СВО Героя России Эдуарда Дьяконова.
Также в телеграм-канале «Пул Первого» сообщается, что Александра Лукашенко встречали артисты творческого коллектива Иркутского товарищества белорусской культуры. Президента республики принимали с хлебом-солью и народными песнями.
Напомним, ранее также сообщалось, что Александр Лукашенко после прибытия Иркутск отправился на водную прогулку по Байкалу. Сопровождали его губернатор региона, полпред Президента в Сибирском федеральном округе и посол Белоруссии в России.