Наказание. В Раде забили тревогу из-за реакции Китая на дерзость Зеленского

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Хамство Владимира Зеленского в адрес Китая может дорого обойтись Украине, заявил депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев в интервью экс-парламентарию Бориславу Березе.
Ранее Зеленский заявил, что Украина «без позитива» воспринимает отказ Китая от участия в саммите в Швейцарии, обвинив при этом Пекин в том, что тот якобы пытается сорвать мероприятие.
Арьев назвал причинами подобного поведения Зеленского его «звездную болезнь» и окружение, которое не дает ему «мыслить трезво». Он отметил, что с Китаем не нужно разговаривать «хамским тоном».
«Но если Китай видит, что лидер Украины не вполне адекватен, то, конечно, это будет напрямую влиять на возможность проведения переговоров с КНР относительно любых вариантов сотрудничества», — предупредил он.
Как считает Арьев, Китай привык действовать достаточно активно «в плане наказаний».
«Ну вот они намекнули, что может быть сейчас таким наказанием для Украины», — заявил депутат, имея в виду, вероятно, слова представителя китайского МИД о том, что Пекин остается крупнейшим торговым партнером Киева.
По словам Арьева, «терпение уже лопается», что видно по подготовке к саммиту в Швейцарии, на который Киев возлагает много надежд.
Как ранее сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, повестка конференции по Украине в Швейцарии расходится с требованиями Китая, поэтому Пекину сложно участвовать в мероприятии. Также она отмечала, что участие отдельных стран в саммите не обязательно означает то, что они действительно хотят прекращения огня.
Как сообщала газета Financial Times, офис Зеленского поручил украинским чиновникам критиковать президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина за их отсутствие на саммите.