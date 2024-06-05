Наказание. В Раде забили тревогу из-за реакции Китая на дерзость Зеленского

Как ранее сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, повестка конференции по Украине в Швейцарии расходится с требованиями Китая, поэтому Пекину сложно участвовать в мероприятии. Также она отмечала, что участие отдельных стран в саммите не обязательно означает то, что они действительно хотят прекращения огня.