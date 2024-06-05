Митинг против главы Полтавского района запретили из-за ковида

На участие в митинге против главы было заявлено 300 человек. Он должен был пройти 9 июня на площади у МВЦ, то есть на открытом воздухе. Однако власти Полтавки, воспользовавшись действующим в регионе режимом повышенной готовности в связи с ковидом, в проведении протестного мероприятия отказали. Решение инициатор протестной акции Алексей Маньков комментировать не стал.