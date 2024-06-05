Митинг против главы Полтавского района запретили из-за ковида

Власти Полтавки не дали местным жителям провести митинг против главы Полтавского района Александра Милашенко. Формальным поводом для отказа стал ковид.
Как уже сообщала «КП»-Омск", 30 мая житель Полтавки Алексей Маньков отправил главе районного поселка Полтавка уведомлении о проведении публичного мероприятия. Люди собирались выйти на митинг, чтобы выразить недоверие главе района Александру Милашенко.
Как рассказал Маньков, последней каплей терпения для местных жителей стала некрасивая история с ДТП, в которое попал глава. 25 мая на объездной дороге вблизи села Воронцовка служебный «Ниссан» Милашенко выехал на встречную полосу, где столкнулся с Иж-2717−220. По информации местных жителей, в тот день глава района возвращался с последнего звонка в Воронцовской школе и якобы, возможно, был нетрезв.
На участие в митинге против главы было заявлено 300 человек. Он должен был пройти 9 июня на площади у МВЦ, то есть на открытом воздухе. Однако власти Полтавки, воспользовавшись действующим в регионе режимом повышенной готовности в связи с ковидом, в проведении протестного мероприятия отказали. Решение инициатор протестной акции Алексей Маньков комментировать не стал.
Тем не менее кресло под Александром Милашенко, несмотря на запрет митинга, по-прежнему шатается. Напомним, на инцидент отреагировал губернатор области Виталий Хоценко. Совместно с депутатами районного Совета он пообещал принять решение о дальнейшей целесообразности нахождения Александра Милашенко в должности главы. Также проверку по факту ДТП проводят правоохранительные органы.
Справка
Александр Милашенко занимает должность главы Полтавского района уже 16 лет. В 2022 году его деятельностью заинтересовалась прокуратура. Как выяснили прокуроры, чиновник с 2011 года незаконно начислял себе компенсацию за неиспользованные дни дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день. Однако тогда районные депутаты не дали согласия на отставку Милашенко.