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Казахстан поддерживает инициативу США по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке

Вопрос прокомментировали в МИД.

В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан прокомментировали инициативу США по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«Казахстан решительно поддерживает усилия мирового сообщества, направленные на стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке. Приветствуем мирную инициативу Белого дома, основные положения которой предусматривают прекращение огня между Израилем и ХАМАС, освобождение заложников, обеспечение гуманитарной помощи, а также последующее восстановление сектора Газа при поддержке международного сообщества. Выражаем надежду, что предложенные меры, в случае их реализации, позволят прекратить кровопролитие и жертвы среди мирного населения, а также создать предпосылки для достижения мира в регионе», — говорится в комментарии.

Также в МИД РК подтвердили неизменную позицию Казахстана, что единственным решением многолетнего конфликта является создание Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме на основе формулы «два государства для двух народов».