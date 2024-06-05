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Узбекистан привлекает новые саудовские компании

В настоящее время портфель текущих и перспективных проектов превышает 17 млрд.

Источник: РИА "Новости"

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Вопросы дальнейшего расширения практического сотрудничества Узбекистана с компаниями Саудовской Аравии, включая ход реализации совместных инвестпроектов, обсудили Шавкат Мирзиёев и сопредседатель узбекско-саудовского Делового совета, председатель правления компании «ACWA Power» Мухаммад Абунайян, сообщает пресс-служба президента.

Глава республики отметил плодотворное партнерство с данной компанией, подчеркнув ее ведущую роль в модернизации энергетического сектора страны на основе «зеленых» технологий.

Сегодня портфель текущих и перспективных проектов превышает 17 млрд.

«Отмечена важность продолжения активной работы по привлечению саудовских компаний в нашу страну в рамках деятельности Делового совета», — говорится в сообщении.

Отдельное внимание стороны уделили вопросам ускорения реализации совместных проектов в сфере развития инфраструктуры аэропортов, цифровизации энергетической отрасли, модернизации сетей теплоснабжения, переработки отходов.

Также речь шла о выпуске фармацевтической и текстильной продукции, открытии медицинских клиник, создании туристических центров и других направлениях совместной работы.

Шавкат Мирзиеев