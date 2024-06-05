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Очереди из легковушек и фур растут на границах Беларуси и ЕС

Самая сложная обстановка сложилась на границе Беларуси с Польшей, где отмечаются очереди не только из фур и легковушек, но и из рейсовых автобусов.

МИНСК, 5 июн — Sputnik. Более 640 легковых и 2730 грузовых автомобилей стоят в очередях в пунктах пропуска на границах Беларуси с сопредельными странами ЕС, об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета республики.

В среду утром очереди из легковушек фиксировались по двум направлениям — литовском и польском.

Так, в погранпереходе «Каменный Лог» на границе Беларуси с Литвой сейчас находится 80 машин, в «Беняконях» — 100 авто. В пункте пропуска «Брест» на границе с Польшей машин гораздо больше — 460, еще там стоят в очередях 65 рейсовых автобусов.

Что касается очередей из большегрузов, то имеются по всем направлениям, но самым загруженным, как и прежде, считается литовское.

В двух действующих пунктах пропуска на белорусско-литовской границе суммарно находится 1520 фур, из них 740 в «Каменном Логе» и 780 — в ПП "Бенякони.

Через погранпереход «Григоровщина» на границе с Латвией в ЕС пытаются выехать свыше 570 фур.

В «Козловичах» на польской границе сейчас находится 640 большегрузов.

Закрытие пунктов пропуска

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения в отношениях постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

ЕС