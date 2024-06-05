Очереди из легковушек и фур растут на границах Беларуси и ЕС

Так, в погранпереходе «Каменный Лог» на границе Беларуси с Литвой сейчас находится 80 машин, в «Беняконях» — 100 авто. В пункте пропуска «Брест» на границе с Польшей машин гораздо больше — 460, еще там стоят в очередях 65 рейсовых автобусов.