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Узбекистан и Катар увеличат пассажирские авиаперевозки до 7 в неделю

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Министр транспорта Ильхом Махкамов обсудил с главой гражданской авиации Катара Мухаммадом Фалехом Аль-Хаджри вопросы увеличения количества регулярных авиаперелетов между столицами Узбекистана и Катара.

По данным Минтранса, планируется увеличить количество рейсов с четырех до семи в неделю, а также в дальнейшем соединить Доху с региональными аэропортами Узбекистана. Также стороны обсудили реализацию грузовых перевозок между странами.

Мухаммад Фалех аль-Хаджри выразил уверенность в том, что полеты Qatar Airways в Узбекистан поспособствуют развитию международных аэропортов Дохи и Ташкента, которые станут наиболее удобным направлением для транзитных авиапассажиров.

Отметим, 2 июня этого года авиакомпания Qatar Airways осуществила первый регулярный рейс в Ташкент. Также авиаперевозчик планирует начать полеты в Самарканд и Бухару.