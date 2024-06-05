Узбекистан и Катар увеличат пассажирские авиаперевозки до 7 в неделю

По данным Минтранса, планируется увеличить количество рейсов с четырех до семи в неделю, а также в дальнейшем соединить Доху с региональными аэропортами Узбекистана. Также стороны обсудили реализацию грузовых перевозок между странами.
Мухаммад Фалех аль-Хаджри выразил уверенность в том, что полеты Qatar Airways в Узбекистан поспособствуют развитию международных аэропортов Дохи и Ташкента, которые станут наиболее удобным направлением для транзитных авиапассажиров.
Отметим, 2 июня этого года авиакомпания Qatar Airways осуществила первый регулярный рейс в Ташкент. Также авиаперевозчик планирует начать полеты в Самарканд и Бухару.