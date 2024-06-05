Глеб Никитин рассказал Владимиру Путину о развитии автотуризма в регионе

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал президенту России Владимиру Путину о развитии автотуризма в регионе. Он принял участие в совещании главы государства с членами правительства.
«Автомобильные путешествия пользуются популярностью, а наш регион удачно расположен, и есть много интересных точек для остановок. С открытием М-12 появились новые возможности для юга области», — написал Глеб Никитин в своём telegram-канале.
Он добавил, что за счет строительства обходов из Арзамаса и Дивеева вывели транзитный транспорт. В городах обновили туристическую инфраструктуру и провели благоустройство.
В этом году большую работу проделали в Большом Болдине — к 225-летию Пушкина, добавил губернатор.
Глеб Никитин предложил усилить поддержку муниципалитетов для развития туристических зон, ускорить создание многофункциональных зон на трассах, где можно отдохнуть и заправить машину.
Еще одно предложение губернатор высказал по поводу господдержки производства автодомов.
«Это может быть, например, льготный лизинг, когда туркомпании формируют свой парк и сдают автодома в краткосрочную аренду».