Вашингтон
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назначен вице-министр сельского хозяйства РК

Постановлением правительства Ермек Кенжеханулы назначен на должность вице-министра сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Источник: primeminister.kz

Об этом 5 июня рассказали в пресс-службе правительства.

Ермек Кенжеханулы родился в 1988 году в Туркестанской области. Окончил аграрный факультет по специальности "агробизнес менеджмент университета Рединга (Великобритания) и университет Аджу (Корея). Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2011 г. менеджером в АО «Национальный управляющий холдинг “КазАгро”.

В 2013 г. — руководитель управления АО «Управляющая инвестиционная компания “Арқа”.

2013−2014 гг. — руководитель аппарата акима Актогайского района Карагандинской области.

2014−2015 гг. — руководитель управления Министерства сельского хозяйства РК.

В 2015—2018 гг. — руководитель управления туризма и внешних связей Актюбинской области.

В 2018—2019 гг. — руководитель управления информатизации и внешних связей Актюбинской области.

2019−2021 гг. — аким Мартукского района Актюбинской области.

2021−2022 гг. — заместитель акима Актюбинской области.

С 2022 г. по настоящее время — заместитель акима Туркестанской области.