Назначен вице-министр сельского хозяйства РК

Об этом 5 июня рассказали в пресс-службе правительства.
Ермек Кенжеханулы родился в 1988 году в Туркестанской области. Окончил аграрный факультет по специальности "агробизнес менеджмент университета Рединга (Великобритания) и университет Аджу (Корея). Член Президентского молодежного кадрового резерва.
Трудовую деятельность начал в 2011 г. менеджером в АО «Национальный управляющий холдинг “КазАгро”.
В 2013 г. — руководитель управления АО «Управляющая инвестиционная компания “Арқа”.
2013−2014 гг. — руководитель аппарата акима Актогайского района Карагандинской области.
2014−2015 гг. — руководитель управления Министерства сельского хозяйства РК.
В 2015—2018 гг. — руководитель управления туризма и внешних связей Актюбинской области.
В 2018—2019 гг. — руководитель управления информатизации и внешних связей Актюбинской области.
2019−2021 гг. — аким Мартукского района Актюбинской области.
2021−2022 гг. — заместитель акима Актюбинской области.
С 2022 г. по настоящее время — заместитель акима Туркестанской области.