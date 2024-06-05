Проект Башкирии по созданию единого индустриального окна признан успешным.

Особая экономическая зона «Алга» была создана в Башкирии, на территориях Ишимбайского и Стерлитамакского районов почти пять лет назад. Что получилось в итоге — посмотрел и оценил «Башинформ».
ОТ ИДЕИ ДО ПРОЕКТА
Решение руководителя региона Радия Хабирова о создании особой экономической зоны некоторые восприняли неоднозначно: кто-то был недоволен тем, что в индустриальном районе республики появится очередной промышленный блок, кто-то говорил о том, что сама по себе идея неплоха, но очень уж ОЭЗ далековата от Уфы, в которой есть удобная транспортная логистика.
Все это и было заложено при составлении документации по ОЭЗ «Алга».
Заявка на регистрацию особой экономической зоны была подписана в августе 2019-го. Инициативу главы Башкирии поддержали на уровне России. 27 мая 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.
Позже, в июне 2023 года индустриальный парк «Уфимский» тоже стал частью территории ОЭЗ «Алга». С учетом расширения общая площадь особой экономической зоны Башкирии составляет сейчас 763 гектара, и это далеко не предел, но об этом поговорим чуть позже.
Напомним, резидентам особой экономической зоны «Алга» предоставляются услуги управляющей компании, налоговые и таможенные льготы, а также иные преференции.
«Наша задача была — чтобы здесь формировались не только нефтехимия и газохимия. Мы хотели, чтобы у нас развивались новые виды промышленной деятельности, что, собственно, здесь и происходит. Важно и то, что, несмотря ни на какие сложности, мы активно развиваем здесь инфраструктуру, и наши резиденты это видят. По сути, это было чистое поле, даже неубранное поле. Мы сюда заводим дороги, коммуникации, энергетику, воду, водоотведение. Это большие траты, но без этих трат невозможно существование промышленности. Сейчас уже появились новые дороги, формируется культура производства. Мне кажется, что для этой промышленной части: Стерлитамак, Стерлитамакский район, Ишимбай, Салават — это большое подспорье и в плане налогов, и в плане рабочих мест, и вообще новых компетенций».
Сейчас в ОЭЗ «Алга» насчитывается 22 резидента. Причем все это — абсолютно разные предприятия. Собственно, чего и добивались местные власти.
«Химия, нефтехимия, швейное производство, фармацевтика, пищевая промышленность — то есть практически все направления размещены на территории особой экономической зоны “Алга”. Инвестиционный портфель на сегодняшний день составляет порядка 65 миллиардов рублей. Уже создано где-то примерно тысяча рабочих мест».
Важный момент. Локация особой экономической зоны «Алга» в агломерации трех городов Стерлитамак — Салават — Ишимбай не только позволяет размещать предприятия по кластерному типу согласно их отраслевой принадлежности, но и помогает частично «закрывать» вопрос по трудоустройству в этом регионе.
А ЧТО БИЗНЕС?
Отличительная особенность ОЭЗ «Алга» в том, что в непосредственной близости от нее располагаются крупные предприятия промышленности. Такое соседство может привести к взаимовыгодному сотрудничеству, считают эксперты.
Наглядный пример — проект ООО «Финансовая группа “ДоГа” по строительству в Башкирии и первой в России установки по переработке углеводородных газов в ароматические углеводороды. Сырье для производства “ароматики” будет поставлять сосед “Алги”. Основной продукцией строящейся установки станут ценные ароматические углеводороды, использующиеся в химии, нефтехимии, фармакологии, строительстве, а также при производстве тканей, растворителей
Стоимость масштабного проекта, реализация которого началась в 2019 году, составляет сейчас 4,8 млрд рублей.
«В 2023 году нам пришлось актуализировать наше соглашение о резидентстве, поскольку из-за увеличения санкционного давления, изменения логистических цепочек, роста цен бюджет проекта вырос. Сейчас он составляет 4,8 млрд рублей, но благодаря мерам господдержки и участию государственных институтов, мы не считаем увеличение бюджета проблемой и планируем сделать все в срок».
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год, ориентировочно на конец первого — начало второго квартала.
ЛЕГПРОМУ БЫТЬ!
Как уже подчеркивалось ранее, на территории ОЭЗ «Алга» реализуются или будут реализованы самые разноплановые проекты, не только химия и нефтехимия. Например, здесь уже работают два швейных предприятия — фабрики «Аркада» и ZASPORT. В декабре 2021 года на площадке ОЭЗ «Алга» открылась фабрика «Аркада», занимающаяся пошивом рабочей одежды. В мае 2023 года на территории особой экономической зоны «Алга» открылась фабрика ZASPORT — российский бренд спортивной и повседневной одежды.
На фабрике работают жители Салавата, Стерлитамака, Ишимбая и Ишимбайского района, а также осужденные. Как сообщил генеральный директор «Аркады» Евгений Романов, создание особых экономических зон — процесс взаимовыгодный и для региональных властей, и для инвесторов:
«Если говорить о пользе, то она обоюдная. Так, для республики — мы новое, молодое предприятие. Создали здесь, на территории ОЭЗ “Алга” целый кластер легкой промышленности. Для нас со стороны государства это определенные преференции. В первую очередь, это земля, ускоренная амортизация, налог на прибыль, комфортные условия для ведения бизнеса и для его расширения».
В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ
Хотя некоторые изначально скептически относились к созданию особых экономических зон, включая башкирскую «Алгу», результаты говорят сами за себя. 18 декабря 2023 года ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России совместно с минэкономразвития РФ огласили итоги VII Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России.
По результатам 2023 года особая экономическая зона «Алга» сохранила 8-ю позицию в рейтинге, среди ОЭЗ промышленно-производственного типа, а также заняла первое место в номинации «Импортозамещение». Ранее наша «Алга» два года подряд становилась самой быстроразвивающейся особой экономической зоной, сообщал Башинформ.
«Башкирия не стоит на месте, — считает генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. — Совершенствуются механизмы поддержки, очень много переводится в цифровой формат с точки зрения управления проектом и получения всевозможных льгот со стороны республики. Хочу также отметить и адресный клиентоориентированный подход вне зависимости от объема инвестиций — будь то миллиардные инвестиции или десятки миллионов».
ЧТО ДАЛЬШЕ?
В следующем году на территории особой экономической зоны «Алга» должны заработать еще несколько крупных производств. Например, планируется к открытию производство светодиодного оборудования, цетаноповышающих присадок для дизельного топлива, а также вышеупомянутое производство «ароматики».
Подумывают зайти на территорию ОЭЗ «Алга» китайские инвесторы, сообщал ранее Башинформ. Между тем на территории Узбекистана может появиться филиал ОЭЗ «Алга» Башкирии, писал Башинформ.
Кроме того, в состав ОЭЗ «Алга» планируется включить территорию города Агидель. Пул потенциальных инвесторов уже имеется.
«Администрация Агидели уже подобрала земельные участки на включение их в состав особой экономической зоны. Мы на сегодняшний день совместно с сетевыми организациями подсчитываем затраты на создание инженерной инфраструктуры», — добавил Артем Пензин.