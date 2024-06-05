Проект Башкирии по созданию единого индустриального окна признан успешным.

«Наша задача была — чтобы здесь формировались не только нефтехимия и газохимия. Мы хотели, чтобы у нас развивались новые виды промышленной деятельности, что, собственно, здесь и происходит. Важно и то, что, несмотря ни на какие сложности, мы активно развиваем здесь инфраструктуру, и наши резиденты это видят. По сути, это было чистое поле, даже неубранное поле. Мы сюда заводим дороги, коммуникации, энергетику, воду, водоотведение. Это большие траты, но без этих трат невозможно существование промышленности. Сейчас уже появились новые дороги, формируется культура производства. Мне кажется, что для этой промышленной части: Стерлитамак, Стерлитамакский район, Ишимбай, Салават — это большое подспорье и в плане налогов, и в плане рабочих мест, и вообще новых компетенций».