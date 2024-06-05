В Башкирии сделают бесплатным проезд для школьников из многодетных семей.

Замминистра труда и соцзащиты населения Башкирии Ольга Кабанова представила сегодня в Госсобрании проект поправок в законодательство. Главной новацией стало предложение сделать бесплатным проезд во всех видах общественного транспорта для школьников из многодетных семей — две поездки в день в течение учебного года. При этом критерий малообеспеченности не учитывается. Эту льготу в республике хотят предоставить всем многодетным семьям. Критерий многодетности в стране сейчас единый — трое детей, в том числе приёмных.
Планируется, что льгота начнёт действовать с 1 сентября 2024 года. Это потребует дополнительных средств республиканского бюджета, отметила замминистра.
— Со следующего учебного года школьники из многодетных семей, проживающие в городской местности, в учебные дни смогут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом: автобусами, троллейбусами и трамваями. Расходные обязательство берёт на себя регион, — прокомментировал председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачёв.
Кроме того, предлагается предоставить многодетным семьям бесплатный доступ в музеи и парки республиканской и муниципальной собственности. Для реализации этой льготы семьи получат соответствующее удостоверение.
«Многодетные семьи должны чувствовать, какое уважение к ним испытывает государство», — подчеркнула Ольга Кабанова.
Законопроект вынесен на рассмотрение в первом чтении на ближайшем пленарном заседании.