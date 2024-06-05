В Башкирии сделают бесплатным проезд для школьников из многодетных семей.

Замминистра труда и соцзащиты населения Башкирии Ольга Кабанова представила сегодня в Госсобрании проект поправок в законодательство. Главной новацией стало предложение сделать бесплатным проезд во всех видах общественного транспорта для школьников из многодетных семей — две поездки в день в течение учебного года. При этом критерий малообеспеченности не учитывается. Эту льготу в республике хотят предоставить всем многодетным семьям. Критерий многодетности в стране сейчас единый — трое детей, в том числе приёмных.