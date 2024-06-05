Мамам новорождённых будут вручать подарки

«Главный приоритет страны — это вопросы демографии. Президент буквально на днях на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам об этом говорил. Запускается новый нацпроект “Семья”, который уделит особое внимание демографическим вопросам. Всё это комплексный вопрос: и здоровьесбережение, и создание инфраструктуры, — отметил глава области. — Только в последние месяцы мы приняли ряд инициатив, в том числе по решению президента закрепили статус многодетной семьи, расширили критерии в этой части, он будет бессрочным. Увеличена выплата на подготовку детей к школе до 10 тысяч рублей. Начали строительство нового хирургического корпуса областной детской клинической больницы, которая будет одной из лучших больниц в стране. Работа продолжается, и этим вопросам будем уделять самое пристальное и приоритетное внимание».