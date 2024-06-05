Мамам новорождённых будут вручать подарки

С инициативой проведения акции в честь Года семьи выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
От лучших педиатров
В канун Дня защиты детей губернатор посетил областной перинатальный центр и поздравил мам с долгожданным событием:
«Дорогие мамы, сегодня большое событие для вас и ваших родных. От всей души поздравляю вас с этим днём. И примите подарки. Это энциклопедия для родителей, которая всегда полезна, а также кокон и памперсы. Большое спасибо каждой из вас. Желаю вам любви, счастья, чтобы всё было хорошо в семье, чтобы и в дальнейшем ваши семьи пополнялись и всё было хорошо».
Как сказал глава региона, все мамы в области при выписке из роддома будут получать подарки. Это набор, куда входят подгузники и энциклопедия для родителей, созданная под редакцией президента Союза педиатров России Лейлы Намазовой-Барановой.
В книге, тексты для которой написали ведущие педиатры страны, можно найти самую разную необходимую информацию для будущих мам и пап, даны рекомендации по подготовке к появлению в семье младенца, подробные советы по уходу за ребёнком, рекомендации по питанию, сведения о болезнях детского возраста и об их лечении и многое другое.
«Всё это точно пригодится. Ну, а книга станет настоящей опорой, особенно для тех, кто родил первенца».
Конечно же, получили мамы и цветы, и самые добрые напутствия.
«У нас каждая семья при выписке теперь будет получать такой подарок, — пояснил Алексей Текслер. — Вы знаете, что этот год объявлен президентом Годом семьи, и общая политика государства, которая будет распространяться и на все последующие годы, — это многодетность и в целом дети. Это будущее нашей страны, будущее каждой семьи».
Демография в приоритете
Акция охватит все муниципалитеты Южного Урала, начиная с 1 июня.
По словам губернатора, повышение рождаемости остаётся одной из главных и приоритетных целей.
«Главный приоритет страны — это вопросы демографии. Президент буквально на днях на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам об этом говорил. Запускается новый нацпроект “Семья”, который уделит особое внимание демографическим вопросам. Всё это комплексный вопрос: и здоровьесбережение, и создание инфраструктуры, — отметил глава области. — Только в последние месяцы мы приняли ряд инициатив, в том числе по решению президента закрепили статус многодетной семьи, расширили критерии в этой части, он будет бессрочным. Увеличена выплата на подготовку детей к школе до 10 тысяч рублей. Начали строительство нового хирургического корпуса областной детской клинической больницы, которая будет одной из лучших больниц в стране. Работа продолжается, и этим вопросам будем уделять самое пристальное и приоритетное внимание».
Напомним, что с начала 2024 года в области родилось почти 11 тысяч детей, из них 122 двойни и две тройни.
В регионе продолжается реализация национального проекта «Демография». В его рамках семьи получают финансовую помощь в виде ежемесячной выплаты при рождении третьего ребёнка. Кроме того, семьи получают областной материнский капитал и единовременное пособие при рождении ребёнка. Ещё один вид крайне важной помощи: семьям, которые долгое время не могут завести детей, предоставляют возможность проведения ЭКО по программе ОМС. Чтобы лучше подготовиться к рождению малыша, с этого года южноуральцы могут в ходе диспансеризации пройти оценку репродуктивного здоровья.