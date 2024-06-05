Глава Роспотребнадзора Башкирии не платила расчеты при увольнении вовремя

Установлено, что 28 сотрудников ведомства несвоевременно получили выплаты отпускных сумм и окончательный расчет при увольнении. Также были нарушены сроки подачи уведомлений о прекращении трудовых отношений в Фонд пенсионного и социального страхования. Из-за этого уволенным работникам нельзя было назначить страховую и накопительную пенсию.