Глава Роспотребнадзора Башкирии не платила расчеты при увольнении вовремя

По инициативе прокуратуры руководитель Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак привлечена к административной ответственности, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Установлено, что 28 сотрудников ведомства несвоевременно получили выплаты отпускных сумм и окончательный расчет при увольнении. Также были нарушены сроки подачи уведомлений о прекращении трудовых отношений в Фонд пенсионного и социального страхования. Из-за этого уволенным работникам нельзя было назначить страховую и накопительную пенсию.
Глава Роспотребнадзора привлечена к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы и других выплат), ч. 2 ст. 15.33.2 КоАП РФ (непредставление в установленный срок сведений). Также в ее адрес внесено представление о недопущении подобных нарушений впредь.