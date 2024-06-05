Bloomberg узнал о планах Германии нарастить госзаказ на боеприпасы

В начале 2024 года Паппергер анонсировал создание «в кратчайшие сроки» нового завода по производству боеприпасов на Украине. Концерн подписал соответствующий меморандум с неназванным украинским партнером. Предполагалось, что Rheinmetall будет принадлежать 51% акций этого предприятия, а партнеру — остальные 49%. Ежегодное производство 155-миллиметровых снарядов достигнет «шестизначного числа», писал Reuters. В концерне не уточняли сроки строительства и местоположение предприятия. В середине марта там объявили о планах построить на Украине по меньшей мере четыре завода.