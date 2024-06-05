Вашингтон
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске обсудили военное взаимодействие на пространстве СНГ

Рабочая встреча главы оборонного ведомства Беларуси и Секретаря Совета министров обороны стран СНГ прошла в Минске.

Источник: ОНТ

Виктор Хренин и Юрий Дашкин обсудили актуальные вопросы многостороннего военного сотрудничества в формате Содружества.

Стороны сверили часы в вопросах подготовки к очередному заседанию оборонного Совмина. Оно пройдет в Минске 3 июля.

СНГ