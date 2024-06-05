В Минске обсудили военное взаимодействие на пространстве СНГ

Виктор Хренин и Юрий Дашкин обсудили актуальные вопросы многостороннего военного сотрудничества в формате Содружества.
Стороны сверили часы в вопросах подготовки к очередному заседанию оборонного Совмина. Оно пройдет в Минске 3 июля.
Рабочая встреча главы оборонного ведомства Беларуси и Секретаря Совета министров обороны стран СНГ прошла в Минске.
Виктор Хренин и Юрий Дашкин обсудили актуальные вопросы многостороннего военного сотрудничества в формате Содружества.
Стороны сверили часы в вопросах подготовки к очередному заседанию оборонного Совмина. Оно пройдет в Минске 3 июля.