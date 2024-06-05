— Неоднократно обращали внимание на беспардонное давление со стороны США и ЕС на многие суверенные государства. На этот раз западники решили взяться за Грузию в связи с рассмотрением там закона «О прозрачности иностранного влияния», хотя в самих США и других странах мирового меньшинства на эту тему уже существуют или рассматриваются гораздо более жесткие нормы. Из Брюсселя и Вашингтона посыпались лицемерные обвинения в подрыве демократии, несоответствии европейским и евроатлантическим ценностям, а также угрозы применить персональные санкции, заблокировать евроатлантическую перспективу Грузии, лишить ее статуса кандидата в ЕС, приостановить безвизовый режим для граждан этой страны. Участие же министров иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии в уличных протестах в Тбилиси в середине мая трудно охарактеризовать иначе как вопиющее вмешательство во внутренние дела независимого государства. Все это — отталкивающие образчики неоколониальных практик навязывания своей воли странам, суверенитет которых пытаются ограничить.