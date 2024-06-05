Замглавы МИД РФ Галузин: Молдавии готовят роль второй Украины

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС рассказал о действиях Запада против России на постсоветском пространстве, поделился последней информацией о ситуации вокруг швейцарской конференции по Украине, а также ответил на вопрос, может ли в Грузии произойти новая «цветная революция».
— Пытается ли Запад затянуть страны СНГ на так называемую мирную конференцию по Украине в Швейцарии? Ожидает ли Москва, что ее партнеры по Содружеству откажутся от участия в этом мероприятии?
— «Мирная конференция» в Швeйцарии является закамуфлированным продолжением зашедшего в тупик так называемого копенгагенского формата по продвижению тупиковой формулы Зеленского. На проводившиеся в этом формате в 2023—2024 годах встречи в Джидде, Валлетте и Давосе Киев и его западные кураторы активно стремились завлечь представителей стран глобального Юга и Востока. Разумеется, не обошли они вниманием и наших партнеров по СНГ. Нам достоверно известно, что им регулярно рассылались приглашения, которые оставались без ответа.
Не стало исключением и мероприятие в швейцарском Бюргенштоке
Наши ближайшие союзники и друзья из СНГ прекрасно понимают суть данной конференции. К миру она не имеет никакого отношения. Это попытка наспех сколотить антироссийскую коалицию и предъявить России ультиматум, создать видимость общемировой поддержки непроходной формулы Зеленского. Подобные междусобойчики не способствуют политическому урегулированию. Их проведение бессмысленно и априори обречено на провал.
— Приближает ли сегодня ситуация на земле мирные переговоры по урегулированию украинского кризиса? Или время дипломатии, на ваш взгляд, по-прежнему не пришло?
— Российская сторона последовательно привержена дипломатии. Именно поэтому Россия, в отличие от наших западных оппонентов, никогда не отказывалась от переговоров. Еще в декабре 2021 года мы направили в Вашингтон и в НАТО предложения по гарантиям безопасности для нашей страны. Но они были отвергнуты. То же самое произошло в апреле 2022 года и с договоренностями, достигнутыми по итогам стамбульского раунда российско-украинских переговоров, которые могли предотвратить гибель сотен тысяч людей и остановить конфликт. Однако этого не случилось. Всем хорошо известно, что киевский режим отказался от них под давлением британского премьера Бориса Джонсона, потребовавшего продолжения войны и нанесения России поражения на поле боя. Дальнейшее развитие событий всем известно.
Мы неоднократно говорили, что Россия открыта к диалогу по Украине, основанному на учете наших интересов. Неизменной остается наша позиция по достижению всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования кризиса. Для этого прежде всего должны быть устранены его первопричины и признаны современные геополитические и территориальные реалии. Запад должен перестать накачивать ВСУ вооружениями, а Киев — прекратить боевые действия.
Мы постоянно подчеркиваем, что бесконечные поставки вооружений только затягивают конфликт и ведут к росту жертв среди мирного населения. Указываем на растущие риски расползания оружия по всему миру и его попадания в руки террористов и криминальных группировок.
К сожалению, в Европе и США еще есть немало тех, кто во имя цели нанесения России стратегического поражения готов слепо жертвовать интересами своих стран и народов, подталкивая их к краю пропасти.
— В Грузии прошли протесты в cвязи с принятием в республике закона об иноагентах. Причем в одном из протестных мероприятий приняли участие главы западных МИД, находившиеся в стране на тот момент. Нет ли у России опасений, что Запад планирует дестабилизировать ситуацию в Грузии и довести дело до смены власти по сценарию, который уже был реализован на Украине?
— Неоднократно обращали внимание на беспардонное давление со стороны США и ЕС на многие суверенные государства. На этот раз западники решили взяться за Грузию в связи с рассмотрением там закона «О прозрачности иностранного влияния», хотя в самих США и других странах мирового меньшинства на эту тему уже существуют или рассматриваются гораздо более жесткие нормы. Из Брюсселя и Вашингтона посыпались лицемерные обвинения в подрыве демократии, несоответствии европейским и евроатлантическим ценностям, а также угрозы применить персональные санкции, заблокировать евроатлантическую перспективу Грузии, лишить ее статуса кандидата в ЕС, приостановить безвизовый режим для граждан этой страны. Участие же министров иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии в уличных протестах в Тбилиси в середине мая трудно охарактеризовать иначе как вопиющее вмешательство во внутренние дела независимого государства. Все это — отталкивающие образчики неоколониальных практик навязывания своей воли странам, суверенитет которых пытаются ограничить.
Видим также попытки западников накалить ситуацию в Грузии в контексте намеченных на октябрь парламентских выборов. Не исключаем, что цель — попытаться реализовать майданный сценарий смены власти в расчете создать еще один очаг напряженности у границ России.
Со своей стороны, заинтересованы в стабильном демократическом развитии Грузии. При этом, в отличие от США и ЕС, не вмешиваемся во внутренние дела суверенных государств.
— Готовятся ли сейчас новые российско-армянские переговоры по накопившимся проблемам в отношениях двух стран? На каком уровне они могут проходить?
— С Арменией, как и с другими близкими партнерами, двусторонние контакты у нас не прерывались. Недавно, 8 мая, на полях очередного заседания Высшего евразийского экономического совета состоялась обстоятельная беседа президента России Владимира Путина и премьер-министра республики Николы Пашиняна. Председатель правительства России Михаил Мишустин виделся со своим армянским коллегой в феврале.
Наиболее существенные результаты у нас — в торгово-экономической сфере. Продуктивно работает двусторонняя Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. Регулярно, в том числе в рамках встреч по линии ЕАЭС, общаются ее сопредседатели — заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук и вице-премьер Армении Мгер Григорян. Взаимодействуем с армянскими партнерами и на культурно-гуманитарном треке.
К сожалению, не могу сказать того же о политическом измерении наших отношений. С ноября 2023 года не было встреч министров иностранных дел. Партнеры не проявили заинтересованности к нашему предложению разработать и заключить очередной план межмидовских консультаций. Не по нашей вине заметно снизилась динамика контактов по линии оборонных ведомств. Просело и военно-техническое сотрудничество. Видим в этом результат давления западников, которые пытаются вынудить Ереван минимизировать связи с нашей страной.
Тем не менее рассчитываем, что публично озвученный настрой армянских властей работать над устранением проблемных моментов и раздражителей приобретет практическое воплощение. Мы к этому готовы.
— Как российская сторона расценивает итоги состоявшихся в Алма-Ате прямых переговоров глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении? Готова ли Москва предоставить площадку для последующих раундов переговоров по мирному договору между Баку и Ереваном?
— Мы позитивно оцениваем прошедшую
Высоко оцениваем роль Астаны, предоставившей площадку для армяно-азербайджанских контактов. Важно, что такие встречи идут в русле трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020−2022 годов, предусматривающих помимо заключения мирного договора разблокирование транспортных и экономических связей между Азербайджаном и Арменией, делимитацию совместной границы, развитие контактов по линии гражданских обществ.
Москва уже дважды — в мае и июле 2023 года — принимала у себя раунды мирных переговоров между Баку и Ереваном. Готовы и впредь оказывать всемерную поддержку примирению двух братских России народов, содействовать поиску взаимоприемлемых и сбалансированных решений в целях обеспечения безопасности и процветания всех стран региона.
— Каковы, на ваш взгляд, риски для безопасности Армении и Закавказья в целом в случае принятия руководством страны решения о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)?
— Твердо убеждены, что полноценное участие Армении в работе ОДКБ отвечает прежде всего интересам армянского народа, служит поддержанию мира и стабильности в регионе Южного Кавказа. Членство в организации, а также тесные связи с нашей страной в военной области стали ключевым фактором поступательного развития независимой Армении в последние десятилетия. Что бы ни сулили западники, все активнее обхаживающие Ереван, действенных альтернатив ОДКБ в качестве механизма обеспечения безопасности Армении сегодня нет.
Отдельно подчеркну, что многие риски, с которыми сегодня сталкивается Армения, можно было бы купировать, если в 2022 году Ереван согласился бы на предложение реализовать по линии ОДКБ комплекс мер по стабилизации обстановки на границе с Азербайджаном. Речь шла о серьезных инициативах, включавших военно-техническую помощь, направление мониторинговой миссии, содействие в обучении погранвойск. К сожалению, армянское руководство предпочло пригласить миссию Евросоюза, которая нисколько не защищает рубежи государства, а занимается сбором разведданных против Азербайджана, Ирана и России под прикрытием мониторинга.
Россия реально заинтересована в том, чтобы у наших соседей на Южном Кавказе установился прочный мир. При этом цели Запада, где сейчас армянское руководство ведет активный поиск новых партнеров по безопасности, носят в корне противоположный характер. Одной из основных задач ставится подрыв процессов интеграции в Евразии, наши общие интеграционные проекты — ОДКБ, СНГ, ЕАЭС — им как кость в горле. Ради достижения этой цели Вашингтон и его союзники готовы на любые шаги, включая дестабилизацию внутриполитической и социально-экономической ситуации в соседних с Россией государствах. Эксплуатируются внутрирегиональные противоречия. Доверять таким партнерам нельзя. Национальные интересы и укрепление стабильности армянского государства в приоритеты Запада не входят. Напротив, ему выгодно сохранять очаги напряженности на постсоветском пространстве для ослабления России, которая по сути остается здесь основным гарантом безопасности.
Армянское руководство, похоже, хотело бы воспользоваться моментом в условиях, когда Запад проявляет повышенную заинтересованность в усилении взаимодействия, в том числе в сфере безопасности, предлагая разнообразные формы и форматы сотрудничества. Однако необдуманные решения, которые обеспечат полный допуск западников к национальным базам данных, к чувствительной для безопасности страны информации, не только угрожают в конечном итоге суверенитету государства, но и могут сделать объективно невозможным возврат к совместной работе по выстраиванию единого оборонного пространства с Россией и другими союзниками по ОДКБ.
— Евросоюз и Молдавия подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности и обороны. При этом изначально ЕС позиционировался как политико-экономическое объединение. О чем, на ваш взгляд, говорит подобная экспансия Евросоюза в зону безопасности постсоветского пространства и является ли подобное соглашение угрозой для безопасности России? Как оно, на ваш взгляд, может повлиять на решение проблемы Приднестровья?
— Нет никаких сомнений в том, что подписание упомянутого вами соглашения направлено на дальнейшее подтягивание Кишинева к НАТО, в придаток которого давно превратился нынешний Евросоюз, милитаризацию республики и размывание ее нейтрального статуса, зафиксированного в конституции.
Проводимая коллективным Западом экспансия на постсоветском пространстве является не чем иным, как проявлением его многовековой колониальной политики, направленной на выкачивание ресурсов, эксплуатацию населения и расширение своего влияния в регионе. Сегодня для всех очевидно, что Брюссель и стоящий за ним Вашингтон активно готовят Молдавию на роль второй Украины, очередного инструмента своей агрессии. История также подтверждает, что любое содействие Запада никогда не приносило получавшим его помощь государствам стабильность и безопасность. В полной мере это относится сейчас к Молдавии.
Естественно, подобные тенденции вызывают у нас беспокойство, поскольку на обоих берегах Днестра проживает около 250 тыс. российских граждан. Не желаем украинской участи традиционно дружественно относящемуся к России молдавскому народу, который хотят сделать расходным материалом в реализации чужих геополитических интересов.
Что касается влияния данного соглашения на приднестровское урегулирование, то разновекторная внешнеполитическая ориентация Кишинева и Тирасполя его в значительной мере осложняет. Соответственно, никакого позитива для решения приднестровской проблемы новый фактор не привносит. Безопасность же на Днестре и сегодня надежно обеспечивается совместными миротворческими силами, включающими российский контингент.