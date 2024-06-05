Мэрия Челябинска утвердила план нового микрорайона с аквапарком

Администрация Челябинска утвердила проект застройки микрорайона на северо-западе. Речь об участке между улицами Братьев Кашириных, Академика Макеева, 250-летия Челябинска и Салавата Юлаева.
Построить собираются два десятка многоквартирных домов, трансформаторные подстанции, две многоуровневые парковки, детские сады, башню сотовой связи, магазин и некий «религиозный объект».
На территории также расположится аквапарк «Большая вода» с четырехзвездочной гостиницей и собственной автопарковкой.
Напомним, аквапарк на улице Братьев Кашириных собираются строить уже несколько лет. Сдать объект собирались в конце 2025 года, затем срок перенесли на конец 2026 года. Стоимость проекта успела вырасти с 2 до 5,2 млрд рублей.