Мажилис взял в работу законопроект об особом статусе Туркестана

— Проекты законов направлены на создание эффективной институциональной среды для развития города Туркестана, регулирование общественных отношений в сфере функционирования города как духовно-исторического центра Республики Казахстан, сохранение исторического облика Туркестана и объектов историко-культурного наследия. Они направлены на создание соответствующих правовых и организационных условий для города Туркестана. Наш комитет готов подготовить заключение по этим законопроектам, — сказал председатель комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию Нуртай Сабильянов на пленарном заседании палаты.