Обучение в школах и лицеях: что изменится

В частности, в Типовых правилах деятельности дошкольных организаций уточняется, что прием воспитанников в государственные дошкольные организации и частные дошкольные организации с размещенным государственным образовательным заказом осуществляется посредством единой базы учета, очередности и выдачи направлений через объекты информатизации в области образования.

Так, говорится, что основная цель деятельности международной школы — обеспечение гармоничного и перспективного образования, способствующего интеллектуальному, физическому и социальному развитию личности, способный мыслить глобально, легко адаптироваться к изменениям в современном обществе, и вносить конструктивный вклад в его развитие.

Международная школа образовывает комплексы, участвует в создании и деятельности ассоциаций, союзов и иных объединений с участием учреждений, предприятий и общественных организаций, в том числе международных, в целях развития и совершенствования образования, обеспечивает участие обучающихся и педагогов в общественно-политической, экономической и культурной жизни Казахстана.

Система воспитательной работы в международной школе направлена на формирование патриотизма, воспитание уважения к истории, культуре, традициям и обычаям казахского народа, гражданственности, высокой морали и нравственности, а также на развитие функциональной грамотности, разносторонних интересов и способностей обучающихся, воспитанников.

Образовательные программы технического и профессионального образования с использованием дуального обучения предусматривают теоретическое обучение в организациях образования и производственное обучение в форме профессиональной практики на базе предприятия (организации), не менее 60% от объема учебного времени общепрофессиональных, специальных дисциплин или базовых, профессиональных модулей.

Предусматривается, что при проведении занятий по общеобразовательным дисциплинам (казахскому языку и литературе — в группах с неказахским языком обучения, русскому языку и литературе — в группах с нерусским языком обучения, иностранному языку, информатике, физической культуре), лабораторных работ и практических занятий по общегуманитарным, общепрофессиональным и специальным дисциплинам или модулям, а также занятий по производственному обучению в мастерских (лабораториях, организациях образования, на учебных полигонах и в учебных хозяйствах) учебные группы делятся на подгруппы численностью не более 15 человек.