В Казахстане вырос прожиточный минимум

Прожиточный минимум для мальчиков и мужчин во всех возрастных категориях заметно превосходил показатели для девочек и женщин. Наибольшая разница наблюдалась в возрастной группе 14−17 лет, то есть в период самого активного роста: сразу на 30,5%. В группе 18−29 лет разница составила 28,2%, от 30 лет до порога пенсионного возраста — 23,5%, в возрастной группе 11−13 лет — 20,3%, среди пенсионеров — 16,3%, среди детей в возрасте от 7 до 10 лет — 13,1%, от 4 до 6 лет — 11%, от 0,5 года до 1 года — 6,4%, от 1 года до 3 лет — 5,1%.