Беглов рассказал о культурной программе ПМЭФ-2024

«Мы сформировали ее совместно с Фондом “Росконгресс” из более чем 40 событий. По традиции в дни ПМЭФ каждый в Петербурге сможет найти себе досуг по душе», — сказал он.
Губернатор отметил, что вечером 5 июня участников форума в Михайловском театре ждет гала-концерт звезд оперы и балета с участием ведущих солистов Михайловского театра и приглашенных звезд мирового уровня.
«6 июня, в день празднования 225-летия Александра Сергеевича Пушкина, на Дворцовой площади — общедоступный музыкально-поэтический спектакль “Евгений Онегин. Страницы романа”. Проект нашей Капеллы и Театра имени Ленсовета соединит гениальные пушкинские строки с великой музыкой Чайковского.7 июня там же, на Дворцовой для всех петербуржцев и гостей города состоится концерт легендарного Вячеслава Бутусова».
По его словам, с 5 по 9 июня в ЦВЗ «Манеж» пройдет третья Санкт-Петербургская ярмарка искусства «1703». Число участников проекта выросло до 45, из них 14 галерей вместе с Inloco open storage (Дубай) будут представлены впервые. 8 июня в «Острове фортов» состоится фестиваль «Паруса Кронштадта», а в Парке 300-летия Санкт-Петербурга — 21-й петербургский рок-фестиваль «Окна Открой» с «Алисой», «Арией» и другими звездами.
«Также с форумом совпали по срокам два крупных фестиваля, посвященных 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина. С 15 мая по 15 июня фестиваль “Петербург. Пространство Пушкина” объединил 130 мероприятий во всех районах Петербурга с участием театров кинотеатров, музеев, библиотек и архивов. С 1 по 6 июня театр “Балтийский дом” устраивает фестиваль “Я памятник себе воздвиг нерукотворный”. Спектакли напомнят об актуальности пушкинских сюжетов, покажут значимость литературного наследия для российского театра», — рассказал губернатор.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.