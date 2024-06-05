Беглов рассказал о культурной программе ПМЭФ-2024

«Также с форумом совпали по срокам два крупных фестиваля, посвященных 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина. С 15 мая по 15 июня фестиваль “Петербург. Пространство Пушкина” объединил 130 мероприятий во всех районах Петербурга с участием театров кинотеатров, музеев, библиотек и архивов. С 1 по 6 июня театр “Балтийский дом” устраивает фестиваль “Я памятник себе воздвиг нерукотворный”. Спектакли напомнят об актуальности пушкинских сюжетов, покажут значимость литературного наследия для российского театра», — рассказал губернатор.