Лукашенко намерен встретиться с президентом Гвинеи

МИНСК, 5 июн — Sputnik. Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил коллегу из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгему Мбасого с днем рождения, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
«Большую часть своей жизни Вы пожертвовали служению народу. Эта важная миссия означает прежде всего ответственность за независимость и суверенитет страны, создание перспектив для ее развития, заботу о безопасности и благополучии ее жителей», — говорится в поздравлении.
Лукашенко подчеркнул, что благодаря Мбасого Экваториальная Гвинея постепенно приобретает черты индустриального государства. Страна обеспечивает свои потребности в продуктах питания, повышает уровень медпомощи и образования.
«Страна сейчас привлекает не только своими африканскими пейзажами — меняется в лучшую сторону и функциональность городов, поселков», — считает президент.
Лукашенко признался, что с удовлетворением вспоминает переговоры в Минске с Мбасого и свой визит в Малабо.
Белорусский лидер считает, что на этих встречах президенты заложили основу для развития диалога между двумя странами. Также главы двух государств продемонстрировали солидарность в вопросах международной повестки дня.
При этом президент подтвердил свою готовность встретиться с гвинейским коллегой «в удобное время», чтобы обсудить ход реализации «дорожной карты» двустороннего сотрудничества и определить новые перспективные направления совместной работы.