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Лукашенко намерен встретиться с президентом Гвинеи

Лидеры двух стран намерены обсудить ход реализации «дорожной карты» сотрудничества и определить новые направления совместной работы.

Источник: AP 2023

МИНСК, 5 июн — Sputnik. Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил коллегу из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгему Мбасого с днем рождения, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

«Большую часть своей жизни Вы пожертвовали служению народу. Эта важная миссия означает прежде всего ответственность за независимость и суверенитет страны, создание перспектив для ее развития, заботу о безопасности и благополучии ее жителей», — говорится в поздравлении.

Лукашенко подчеркнул, что благодаря Мбасого Экваториальная Гвинея постепенно приобретает черты индустриального государства. Страна обеспечивает свои потребности в продуктах питания, повышает уровень медпомощи и образования.

«Страна сейчас привлекает не только своими африканскими пейзажами — меняется в лучшую сторону и функциональность городов, поселков», — считает президент.

Лукашенко признался, что с удовлетворением вспоминает переговоры в Минске с Мбасого и свой визит в Малабо.

Белорусский лидер считает, что на этих встречах президенты заложили основу для развития диалога между двумя странами. Также главы двух государств продемонстрировали солидарность в вопросах международной повестки дня.

При этом президент подтвердил свою готовность встретиться с гвинейским коллегой «в удобное время», чтобы обсудить ход реализации «дорожной карты» двустороннего сотрудничества и определить новые перспективные направления совместной работы.

Лукашенко Александр