Сделал ставку — увольнение: чиновникам запретят азартные игры в Казахстане

«Сегодня мы принимаем очень важный законопроект, который напрямую повлияет на наше общество. Законопроект предусматривает определение списка лиц, которые будут ограничены в участии в азартных играх и пари. Повышен максимальный срок самозапрета на азартные игры с года до 10 лет. Как оказалось, год — это совсем мало. Многие по истечению срока ограничения продолжают активно играть. Главное, досрочно прекратить самозапрет будет невозможно», — заявил депутат Елнур Бейсенбаев.