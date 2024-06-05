Ещё 10 братчан отправились в зону СВО

— Я вдовец, но пришлось из-за войны «повоевать» с детьми — не хотели отпускать. Но я победил, получается. Я богатый отец. У меня 9 внуков. За них иду, чтобы сюда не пришли эти сволочи! — сказал Сергей Николаевич. — Надоела эта несправедливость и вот собрался! Злость на этих западников. Просто по убеждению иду. За державу обидно! Мы там своих защищаем, а они говорят агрессоры. Какие мы агрессоры?! Вот поеду за справедливостью! Я стрелок, служил в Азербайджане. Охранял самолёты, это был первый Карабах. Повоевать тогда не пришлось. Иду сейчас! Куда Родина призовёт, туда и пойду!