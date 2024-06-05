Ещё 10 братчан отправились в зону СВО

Добровольцы и группа провожающих собрались в здании администрации, оттуда буущие бойцы уехали на сборный пункт в Шелехов, где пройдут подготовку и подпишут контракт с минобороны РФ. Мужчин благословил священник Братской епархии иерей Дмитрий Ратушнюк.
Самому молодому добровольцу по имени Александр 21 год. Он не служил в армии по состоянию здоровья, но в зону военных действий решил отправиться, подписав контракт. Его тёзка, также решивший защщать интересы нашей Родины, напротив, служил в национальной гвардии.
Самый старший в этой группе, Сергей Николаевич. Опытный экскаваторщик, тракторист, два года служил в рядах Советской армии в Азербайджане, где застал события первого Нагорно-Карабахского конфликта. У братчанина трое взрослых детей — Екатерина, Мария и Николай, девять внуков. Говорит, что пришлось из-за войны «повоевать» с детьми — не хотели отпускать. Но, победил богатый отец. «За детей иду, чтобы сюда не пришли эти сволочи! По убеждению иду. За державу обидно! Служить буду там, куда Родина призовёт!».
— Я вдовец, но пришлось из-за войны «повоевать» с детьми — не хотели отпускать. Но я победил, получается. Я богатый отец. У меня 9 внуков. За них иду, чтобы сюда не пришли эти сволочи! — сказал Сергей Николаевич. — Надоела эта несправедливость и вот собрался! Злость на этих западников. Просто по убеждению иду. За державу обидно! Мы там своих защищаем, а они говорят агрессоры. Какие мы агрессоры?! Вот поеду за справедливостью! Я стрелок, служил в Азербайджане. Охранял самолёты, это был первый Карабах. Повоевать тогда не пришлось. Иду сейчас! Куда Родина призовёт, туда и пойду!
Напомним, что в Братске открыты дополнительные пункты отбора на службу в ВС РФ. В этих пунктах работают специалисты, которые расскажут об условиях, проконсультируют по пакету документов, помогут их подготовить и будут сопровождать человека до самого подписания контракта.