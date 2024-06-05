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Киев отреагировал на предложение Пекина о мирном саммите с участием России

МИД Украины пригласил Китай в Швейцарию после предложения мирного саммита с РФ.

Источник: РИА "Новости"

Киев ответил Пекину на предложение провести мирный саммит с участием России. МИД Украины пригласил представителей Китая принять участие в швейцарском саммите по «формуле мира» президента республики Владимира Зеленского, заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства страны.

«Участие в саммите высокого представителя КНР могло бы стать хорошей возможностью, чтобы внести практический вклад в достижение справедливого и долговременного мира в Украине, восстановление ее территориальной целостности», — отметили в министерстве.

Вместе с тем Киев упрекнул Пекин в регулярном проведении встреч лидеров Китая и России. В МИД Украины также добавили, что лишь Украина «должна определять, каким должен быть мир».

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