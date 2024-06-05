В РК предложили внедрить нацстандарт качества жизни населения

«Важно форсировать планы по тотальной оцифровке всех показателей для мониторинга их достижения в режиме реального времени. Это позволит отслеживать отклонения и принимать качественные и точечные решения для недопущения срывов в достижении страновых целей. Центральными госорганами не достигнуто 12% макроиндикаторов. Тогда как расходы бюджета исполнены почти на 100%. Как такое недостижение повлияло на развитие экономики и благосостояние населения, в отчете правительства не раскрывается», — отметил Алихан Смаилов.