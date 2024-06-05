В РК предложили внедрить нацстандарт качества жизни населения

Несмотря на очевидную потребность, система статистики в Казахстане так и не претерпела качественных изменений. В эпоху цифровизации непозволительно формировать статистику с опозданием на год и более. Иначе теряется ее значимость и ценность. Об этом сказал председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов на пленарном заседании мажилиса, представляя заключение к отчету правительства об исполнении республиканского бюджета за 2023 год, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Важно форсировать планы по тотальной оцифровке всех показателей для мониторинга их достижения в режиме реального времени. Это позволит отслеживать отклонения и принимать качественные и точечные решения для недопущения срывов в достижении страновых целей. Центральными госорганами не достигнуто 12% макроиндикаторов. Тогда как расходы бюджета исполнены почти на 100%. Как такое недостижение повлияло на развитие экономики и благосостояние населения, в отчете правительства не раскрывается», — отметил Алихан Смаилов.
Он добавил, что экономические эффекты администраторы бюджетных программ научились прогнозировать и оценивать. А оценка базовых социальных гарантий через призму улучшения качества жизни населения «несправедливо забыта».
«Такая оценка ни при формировании бюджета, ни при его исполнении практически никем не осуществляется. И это в условиях высокой социальной ориентированности бюджета. В этой связи предлагается внедрение Единого Национального стандарта качества жизни населения. Он нужен для измерения и оценки влияния расходов государственного бюджета на благосостояние среднестатистического казахстанца», — подчеркнул председатель ВАП.