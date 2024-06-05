Дефицит бюджета Казахстана превысил три трлн тенге в 2023 году

Причем рост ВВП в 2023 году составил 5,1%, что на 1,1% больше запланированного. Годовая инфляция составила 9,8% (рост цен на продовольственные товары на 8,5%, непродовольственные — на 9,1%, платные услуги — на 12,4%), снизившись в два раза по сравнению с 2022 годом.