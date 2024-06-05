Ирина Влах требует отставки членов ЦИК

Уважаемый господин Председатель Парламента!
Как вам известно, 20 октября 2024 года пройдут президентские выборы и референдум о европейской интеграции Республики Молдова. Уже на этом этапе в отношении корректности этих двух голосований возникает несколько подозрений, например, что они не будут свободными и честными. И подогреваются эти подозрения как очевидным стремлением власти их сфальсифицировать, так и существующим недоверием к независимости, беспристрастности и профессионализму Центральной избирательной комиссии.
Во время последней кампании по всеобщим местным выборам деятельность Центральной избирательной комиссии, состоящей в основном из представителей правящей Партии «Действие и солидарность», подверглась многочисленной критике. Не случайно, впервые в истории Республики Молдова, авторитетная международная организация ОБСЕ/БДИПЧ в своем отчёте по итогам выборов прямым текстом рекомендовала полную смену состава ЦИК. Как убеждены авторы отчёта, это станет гарантией, что президентские выборы, а также следующая за ними парламентская кампания смогут соответствовать минимальному набору условий, чтобы считаться свободными и справедливыми. Ни одна власть до сих пор не получала столь чётких предупреждений и строгих рекомендаций. Таким образом, уже и внешние силы констатируют, что ситуация с ЦИК в Молдове хуже, чем когда-либо, и рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ следует рассматривать как желтую карточку, за которой сразу же последует красная.
Уважаемый господин Председатель!
Я призываю вас отнестись к создавшейся ситуации с максимальной ответственностью, поскольку последствия могут быть самыми серьёзными. Допускаю, что мы можем впервые столкнуться с ситуацией, когда международное сообщество не признает результаты молдавских выборов. Не стоит возлагать надежд, что на данный момент у вас относительно хорошие отношения с некоторыми партнерами по развитию. Не рассчитывайте и на то, что вам удастся прикрыться лозунгом о европейской интеграции. Партнёры по развитию не раз доказывали, что для них существуют красные линии, которые нельзя пересекать. Они не прощают даже своих лучших кишинёвских друзей. Не буду называть имён, но вы поинтересуйтесь у тех кто раньше руководил страной и у кого были хорошие отношения с партнёрами, почему те в один прекрасный момент от них отказались. Ответ простой: потому что тогдашние власти перешли красные линии. Нынешняя власть тоже перешла некоторые красные линии, но пока получила за это только «предупреждение». Следующей будет сразу «красная карточка».
Я призываю вас, господин Председатель Парламента, воспользоваться имеющимися у Вас полномочиями и немедленно начать процедуры по роспуску нынешнего состава ЦИК и назначению новых членов комиссии. Если потребуется дополнительное время, президентские выборы и референдум могут быть организованы на месяц-два позже. Сейчас важно иметь Центральную избирательную комиссию, которая будет беспристрастной, независимой и профессиональной. В противном случае в ближайшем будущем вас могут ожидать большие сюрпризы.
Ирина Влах, председатель «Платформы Молдова».
Источник: infotag.md.