Ирина Влах требует отставки членов ЦИК

Я призываю вас отнестись к создавшейся ситуации с максимальной ответственностью, поскольку последствия могут быть самыми серьёзными. Допускаю, что мы можем впервые столкнуться с ситуацией, когда международное сообщество не признает результаты молдавских выборов. Не стоит возлагать надежд, что на данный момент у вас относительно хорошие отношения с некоторыми партнерами по развитию. Не рассчитывайте и на то, что вам удастся прикрыться лозунгом о европейской интеграции. Партнёры по развитию не раз доказывали, что для них существуют красные линии, которые нельзя пересекать. Они не прощают даже своих лучших кишинёвских друзей. Не буду называть имён, но вы поинтересуйтесь у тех кто раньше руководил страной и у кого были хорошие отношения с партнёрами, почему те в один прекрасный момент от них отказались. Ответ простой: потому что тогдашние власти перешли красные линии. Нынешняя власть тоже перешла некоторые красные линии, но пока получила за это только «предупреждение». Следующей будет сразу «красная карточка».