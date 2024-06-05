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Назначен новый хоким Сардобинского района

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Зиядулла Каримов назначен хокимом Сардобинского района Сырдарьинской области. Такое решение приняли депутаты районного Кенгаша, передает корреспондент Podrobno.uz.

До назначения хокимом Каримов работал начальником областного управления Агентства по управлению госимуществом Сырдарьинской области.

Зиядулла Каримов родился в Сайхунабадском районе в 1979 году. Окончил Национальный университет Узбекистана в 2001 году, Ташкентский финансовый институт в 2007 году и Академию государственного управления при президенте в 2010 году.

Отметим, что Акмаль Мирзаев, работавший хокимом Сардобинского района с октября 2022 года по апрель 2024 года, назначен на должность заместителя хокима области по вопросам сельского и водного хозяйства.