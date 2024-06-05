Назначен новый хоким Сардобинского района

До назначения хокимом Каримов работал начальником областного управления Агентства по управлению госимуществом Сырдарьинской области.
Зиядулла Каримов родился в Сайхунабадском районе в 1979 году. Окончил Национальный университет Узбекистана в 2001 году, Ташкентский финансовый институт в 2007 году и Академию государственного управления при президенте в 2010 году.
Отметим, что Акмаль Мирзаев, работавший хокимом Сардобинского района с октября 2022 года по апрель 2024 года, назначен на должность заместителя хокима области по вопросам сельского и водного хозяйства.