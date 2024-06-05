Алексей Текслер на выставке «Россия» представил достижения южноуральских робототехников

«Главные элементы Урало-Сибирского региона — это сила недр, людей и пространства. Основные доминанты его развития полностью совпадают с этими силами. Недра — это нефтегазовая и нефтехимическая отрасли, люди — это достижение технологического суверенитета, пространство — развитая инфраструктура. Уже сейчас мы многим можем гордиться. Но я уверен: главные достижения у нас еще впереди», — отметил Владимир Якушев.