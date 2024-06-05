Алексей Текслер на выставке «Россия» представил достижения южноуральских робототехников

«Главные элементы Урало-Сибирского региона — это сила недр, людей и пространства. Основные доминанты его развития полностью совпадают с этими силами. Недра — это нефтегазовая и нефтехимическая отрасли, люди — это достижение технологического суверенитета, пространство — развитая инфраструктура. Уже сейчас мы многим можем гордиться. Но я уверен: главные достижения у нас еще впереди», — отметил Владимир Якушев.
Алексей Текслер, выступая на сессии с презентацией региона, подчеркнул, что Челябинская область — промышленный регион, в котором долгие годы развивается металлургия, машиностроение.
«Эти базовые отрасли — основа экономики. Сегодня они инновационные. В них происходят качественные структурные изменения. Мы остаемся лидерами в стране в этих направлениях. Для себя определили и ряд новых сфер», — отметил Алексей Текслер.
По его мнению, для повышения производительности необходима роботизация и развитие критических технологий, в том числе и искусственного интеллекта, а значит, создание новых производств. Так, в Челябинске запущен первый в России завод по серийному производству промышленных роботов «Русский робот».
Заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк отмечал, что на Южном Урале сегодня действует несколько компаний, серьезно занимающихся разработкой и производством робототехники.
«Руки-манипуляторы — не единственный доступный вид робототехники. Разрабатывать нужно и другие виды роботов, параллельно формируя профильную экспертизу по их интеграции в производственные процессы. Поэтому правительство Челябинской области в тесной кооперации с Челябинским кузнечно-прессовым заводом, на площадке которого заработал “Завод роботов”, создает сейчас Центр компетенций в сфере роботизации», — сообщил Иван Куцевляк.
В завершение выступления Алексей Текслер продемонстрировал участникам сессии достижения челябинского машиностроения. Губернатор пригласил модератора дискуссии, ведущую новостей телеканала «Россия-24» Александру Суворову к пульту дистанционного управления трактором, находящемся на челябинском полигоне. Участники сессии убедились, что роботизация производства для Челябинской области уже не проект, а реальность, а техникой южноуральских предприятий на дорогах и в полях можно управлять из любого уголка страны.