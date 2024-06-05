WSJ сообщила о признаках ухудшения состояния Байдена

Байден не раз допускал оговорки. Например, в феврале 2024 года на мероприятии по сбору средств на Манхэттене президент рассказал о встрече с канцлером Германии в 2021 году, назвав его Гельмутом Колем, который умер в июне 2017 года. В 2021 году немецкое правительство возглавляла Ангела Меркель.