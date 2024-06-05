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Госдолг Казахстана составляет 24,9 трлн тенге — Смаилов

Государственный долг и долговые обязательства правительства Казахстана составляют 24,9 трлн тенге, сообщил на заседании Мажилиса председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

"Хотя государственный долг и находится в безопасных пределах, долговые обязательства Правительства составляют 24,9 трлн тенге. Это по состоянию на январь текущего года. Пик нагрузки на бюджет по обслуживанию привлеченных в прошлое 10-летие займов приходится на 2024−2025 годы.

За отчетный год на погашение и обслуживание госдолга было направлено 28 процентов от доходов бюджета без учета трансфертов Нацфонда или 19 процентов от всех расходов", — сказал Смаилов.

По его мнению, в этих вопросах нужно долгосрочное видение во взаимоувязке с макроэкономическими и бюджетными параметрами. Нуждается в дальнейшем раскрытии информация о состоянии государственного и квазигосударственного долга.

бюджет