О чем Путин говорил на встречах с главами мировых информагентств на ПМЭФ

История
За годы проведения ПМЭФ состоялось семь встреч российского президента с представителями мировых информагентств. Первая подобная встреча прошла 24 мая 2014 года. В ней приняли участие главный редактор Agence France-Presse (Франция) Флоранс Бидерманн, вице-президент Associated Press (США) Джон Данишевски, главный редактор агентства Thomson Reuters Пол Инграссия (Великобритания), шеф-редактор европейской службы агентства DPA (Германия) Ульф Маудер, вице-президент, главный редактор агентства Xinhua (Китай) Сишен Чжоу, гендиректор ИТАР-ТАСС Сергей Михайлов и другие.
В дальнейшем аналогичные встречи проходили очно в 2015—2019 годах и в режиме видеоконференции в 2021 году. В них принимали участие руководители информагентств из Австрии, Великобритании, Германии, Индии, Ирана, Испании, Италии, Канады, Катара, Китая, США, Турции, Франции, Швеции, Южной Кореи, Японии.
О западных санкциях
«Я считаю, что они [санкции] абсолютно контрпродуктивны, не основаны на справедливом отношении к существующим проблемам, продиктованы желанием навязать России такое развитие международных отношений, которое не соответствует ни международному праву, ни взаимным интересам» (24 мая 2014 года).
«Мы, что ли, вводили санкции против США? Это США против нас санкции вводили и продолжают вводить по каждому поводу и без повода вообще, только потому, что мы существуем. Но с этим придется смириться, Россия есть, была и будет. Так же как есть и будут Соединенные Штаты, которые играют очень важную роль в мире. Очень бы хотелось, чтобы они играли стабилизирующую роль» (4 июня 2021 года).
О событиях на Украине в 2014 году
«Некоторые события, которые происходили на Украине, прямо угрожают нашим интересам и в первую очередь с точки зрения безопасности, имея в виду перспективу вступления Украины в Организацию Североатлантического договора. А за этим может последовать, и я уже тоже об этом говорил, не просто присоединение, а размещение боевых ударных комплексов на украинской территории, в том числе и в Крыму. Россия по факту была бы вытеснена из Причерноморья, из региона, за законное право присутствия в котором Россия боролась не одно столетие. И те, кто провоцировал государственный переворот в Киеве, должны были бы, если они действительно являются профессионалами, подумать над последствиями своих незаконных устремлений» (24 мая 2014 года).
«Мы убеждали и европейских партнеров, что в таком виде, в котором предлагается подписать договор об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, он для нас представляет определенную в экономическом плане угрозу. Мы пытались убедить и украинскую сторону, и европейскую, но нам прямо сказали, что это не наше дело и что третья сторона не должна участвовать во взаимоотношениях между Украиной и Евросоюзом. Мы пытались доказать с бумагами в руках, что это не так, что Украина входит в зону свободной торговли на пространстве СНГ — это затрагивает прямые наши интересы. Нам сказали: нет, вы здесь не участники этого процесса, мы с вами разговаривать не будем. И потом, когда мы все-таки смогли абсолютно дипломатическими, цивилизованными методами убедить украинское руководство провести хотя бы дополнительные переговоры с Брюсселем, наши западные партнеры способствовали государственному антиконституционному перевороту» (24 мая 2014 года).
«Я считаю, что наши партнеры и из Соединенных Штатов, и из европейских стран действовали на Украине грубо, незаконными методами, подтолкнули антигосударственный переворот и создали в нашем понимании угрозу для фундаментальных интересов Российской Федерации, и не только в сфере экономики, но и в сфере безопасности. Потому что за этим антиконституционным переворотом последовали предложения лишить национальные меньшинства прав на использование своего языка, о вступлении в НАТО, а значит, возможном размещении и войск НАТО. Это реально создало бы для нас абсолютно новую ситуацию и побудило к определенным действиям, в том числе к действиям, связанным с поддержкой стремлений народа Крыма присоединиться к Российской Федерации. Мы считаем, что с нами пытались разговаривать с помощью силы и что мы, именно действуя в такой логике, дали адекватный ответ» (24 мая 2014 года).
О принципах участия России в международных переговорах
«Если у нас созданы какие-то площадки для совместной работы, то это ведь площадка не для того, чтобы мы вместе посидели и чай выпили или кофе, — это площадки для поиска каких-то решений и компромиссов. А если весь бонус России заключается в том, что ей разрешают рядом посидеть и послушать, что говорят другие, то это не та роль, на которую Россия может согласиться» (24 мая 2014 года).
Об обвинениях в желании восстановить СССР
«Нам пытаются приклеить этот ярлык — ярлык того, что мы собираемся восстановить империю, Советский Союз, подчинить всех своему влиянию. Это абсолютно не соответствует действительности. Мы по-другому совершенно относимся к отношениям на постсоветском пространстве. Мы стремимся к выстраиванию интеграционных процессов на постсоветском пространстве, но не для того, чтобы восстановить СССР и какую-то империю, а для того, чтобы использовать конкурентные преимущества, имеющиеся у всех наших государств, независимых сегодня, основанные на том, что у нас есть язык межнационального и межгосударственного общения, и им, безусловно, является русский язык; на том, что у нас общая инфраструктура, доставшаяся нам от единой страны, — транспортная, энергетическая; на том, что у нас очень глубокий уровень кооперации между предприятиями и есть очень хорошие наработки в сфере науки, образования, которые мы могли бы использовать для того, чтобы быть успешными на мировых рынках и повышать уровень благосостояния наших граждан» (24 мая 2014 года).
О соблюдении норм международного права
«Мы категорически против того, чтобы какие-то участники международного общения разворачивали нормы международного права всегда исключительно только под свои интересы и трактовали их так, как им выгодно в данной конкретной ситуации на международной арене. Вот в Косово надо было действовать в направлении признания права нации на самоопределение, а в случае с Крымом нужно совершенно полностью развернуть ситуацию и говорить о территориальной целостности государства. Ну давайте мы как-то договоримся: либо мы будем действовать одним образом, либо другим и не будем называть белое черным, а черное белым» (24 мая 2014 года).
Об обвинениях России во вмешательстве в дела иностранных государств
«Мне кажется, что не очень прилично пристегивать Россию к любой проблеме, даже той, к которой мы не имеем абсолютно никакого отношения, делать из России какое-то пугало. Так интеллигентные люди не поступают, на мой взгляд» (17 июня 2016 года).
«Мы вообще против вмешательства во внутренние политические дела других стран. Считаем, что это приводит к очень тяжелым, если не сказать трагическим, последствиям. И пример, скажем, таких стран, как Ливия, Ирак, — это лучшее тому подтверждение» (6 июня 2019 года).
О стратегической стабильности
«Мир избавлен от крупномасштабных войн и военных конфликтов благодаря так называемому стратегическому балансу, который был достигнут после того, как две суперъядерные державы договорились фактически о сдерживании и в росте наступательных вооружений, и о сдерживании в системах противоракетной обороны. Потому что для всех понятно: если одна сторона развивает противоракетную оборону успешнее, чем вторая, то она приобретает преимущество, у нее появляется искушение использовать это оружие первой. Когда наши американские партнеры вышли [из договора об ограничении систем противоракетной обороны] в одностороннем порядке, то они нанесли колоссальный удар. Это был первый удар по международной стабильности с точки зрения возможности нарушения стратегического баланса сил» (17 июня 2016 года).
«Стратегическая стабильность чрезвычайно важна. Мы не собираемся никого пугать нашими новыми системами оружия. Да, мы разрабатываем их и добились здесь определенных результатов и успехов. Мы понимаем, что такие высокотехнологичные страны, как США, другие государства, рано или поздно тоже придут к аналогичным результатам. Поэтому, мне кажется, лучше заранее договариваться о том, как мы будем жить вместе в меняющемся мире. Мы к этому готовы» (4 июня 2021 года).
О монополизме
«Монополия, как известно, плоха, но монополисты всегда за нее борются во всех сферах, во всех отраслях и сферах нашей жизни» (1 июня 2017 года).
О культурных связях России и Европы
«Россия — это неотъемлемая часть европейского культурного ландшафта. И литература наша, и музыка, и театр — все это неотъемлемая часть европейской культуры» (6 июня 2019 года).
О роли спецслужб в мировой политике
«Я сам работал в разведке достаточно долго. Это нужный инструмент, конечно, но уверяю вас, что глобальные вопросы, связанные с общенациональными интересами в сфере экономики, социальной сфере, глобальной безопасности, они, в общем-то, важнее, чем игры специальных служб» (6 июня 2019 года).
Об отношении России и Евросоюза
«Вообще, это миф, что Россия хочет, чтобы, скажем, та же Европа была слабой. Зачем это нам нужно? Самый большой торгово-экономический партнер для нас Евросоюз, и зачем нам нужно, чтобы там все тряслось и дрожало? Это просто нелепо» (6 июня 2019 года).
О политике США
«В чем проблема империи? Им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки: ничего, этих купим, этих напугаем, с этими договоримся, этим дадим бусы, этим погрозим военными кораблями, и мы решим проблемы. Но количество проблем нарастает, и наступает момент, когда с ними уже не справиться. И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза» (4 июня 2021 года).