Александру Лукашенко показали производство самолётов МС-21 в Иркутске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает свой официальный визит в Иркутск. 5 июня его отвезли на местное авиационное предприятие, где подробно рассказали о процессе сборки самолёта МС-21, который собирают в столице Приангарья. Напомним, ранее белорусский лидер провёл встречу с главой региона Игорем Кобзевым.
Как сообщает телеграм-канал «Пул Первого», Лукашенко показали, как собирают фюзеляжи пассажирских самолётов МС-21. Также указано, что главе республики показали цех окончательной сборки авиационной техники, цех изготовления крыла и цех роботизированной сборки и стыковки, а также цех окончательной сборки.
Отмечается, что на предприятии производят технику в том числе и для белорусских ВВС. Александру Лукашенко подарили макет истребителя Су-30. Президент Белоруссии подчеркнул, что это его любимый самолёт.