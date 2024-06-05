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Александру Лукашенко показали производство самолётов МС-21 в Иркутске

Напомним, ранее белорусский лидер провёл встречу с главой региона Игорем Кобзевым.

Источник: Соцсети

Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает свой официальный визит в Иркутск. 5 июня его отвезли на местное авиационное предприятие, где подробно рассказали о процессе сборки самолёта МС-21, который собирают в столице Приангарья. Напомним, ранее белорусский лидер провёл встречу с главой региона Игорем Кобзевым.

Как сообщает телеграм-канал «Пул Первого», Лукашенко показали, как собирают фюзеляжи пассажирских самолётов МС-21. Также указано, что главе республики показали цех окончательной сборки авиационной техники, цех изготовления крыла и цех роботизированной сборки и стыковки, а также цех окончательной сборки.

Отмечается, что на предприятии производят технику в том числе и для белорусских ВВС. Александру Лукашенко подарили макет истребителя Су-30. Президент Белоруссии подчеркнул, что это его любимый самолёт.

Лукашенко Александр