Алматинцы стали жить лучше

В городе продолжают создаваться новые рабочие места с упором на постоянные. Так, с начала года создано 19,5 тыс. рабочих мест (план на этот год — 87 тыс.), из которых 61% — постоянные. При этом, благодаря принимаемым мерам, снижается уровень безработицы — до 4,7% в первом квартале этого года.