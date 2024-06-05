Алматинцы стали жить лучше

О принимаемых мерах по обеспечению роста благосостояния алматинцев рассказали в управлении экономики города, сообщает El.kz.
В апреле т.г. годовая инфляция замедлилась c 9,7% в марте до 9,1%. В 2024 году прогнозируется дальнейшее замедление годовой инфляции до 7−8%.
В городе продолжают создаваться новые рабочие места с упором на постоянные. Так, с начала года создано 19,5 тыс. рабочих мест (план на этот год — 87 тыс.), из которых 61% — постоянные. При этом, благодаря принимаемым мерам, снижается уровень безработицы — до 4,7% в первом квартале этого года.
Среднемесячная заработная плата в Алматы за первый квартал текущего года составила 454 тыс. тенге (по республике — 382 тыс. тенге). В номинальном выражении зарплата выросла на 16,4%, в реальном выражении — на 6%.