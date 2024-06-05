Врио губернатора утвердил VI состав Общественной палаты Хабаровского края

Продолжается процедура формирования шестого состава Общественной палаты. Врио губернатора Хабаровского края и Законодательная дума сформировали свои трети нового состава краевых общественников, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт Общественной палаты Хабаровского края.
В новом составе — представители самых разных сфер общественной жизни. Среди тех, кого утвердил Дмитрий Демешин: Бейк Ку Сен, Анастасия Брага, Наталья Бурая, Оксана Кожемяко, Валентина Левкова, Виктория Макарчук, Владимир Сидоров, Валерик Хидиров, Евгений Чадаев, Алена Чаплыгина и Надежда Щелкун.
Депутаты Законодательной думы Хабаровского края утвердили: Светлану Баранову, Евгения Володькина, Юлию Калюжину, Татьяну Каширину, Галину Кононенко, Ольгу Кулаеву, Наталью Ляшко, Михаила Непогодина, Наталью Позину, Сергея Рябченко и Александра Сидоренко.
Перед каждым из них стоят очень важные задачи — реализовывать общественно-значимые проекты, взаимодействовать с органами власти региона, помогать гражданскому обществу в решении сложных вопросов.