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Глава Минприроды региона рассказал о городах с самым грязным воздухом

В Ростовской области городами с самым грязным воздухом стали Ростов из-за обилия транспорта и Новочеркасск из-за большого количества промышленных предприятий. Об этом на пресс-конференции в «Интерфакс-Юг» сообщил министр природных ресурсов и экологии донского региона Михаил Фишкин.

Источник: РИА "Новости"

По словам Фишкина, для улучшения экологии власти региона планируют присоединиться к нацпроекту «Воздух». Это позволит получить федеральную поддержку для очистки воздуха в Ростов и в Новочеркасске. В Ростове планируют переходить на электротранспорт и автобусы на метане, а в Новочеркасске модернизировать заводы для улучшения степени очистки отходов производства.

«Я не могу сказать на 100%, что мы вошли в нацпроект “Воздух”. Но мы очень активно участвуем в секциях, где идет обсуждение включения и везде доказываем, что нам это необходимо», — отметил министр природных ресурсов и экологии Ростовской области.

экология