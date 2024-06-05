Делегация Иркутской области отправилась на ПМЭФ

В Санкт-Петербурге стартовал XXVII международный экономический форум — масштабное мероприятие, которое проводится с 1997 года. Участвуют в нем представители крупнейших предприятий, корпораций, других стран и регионов России. Иркутскую область представит делегация во главе с губернатором Игорем Кобзевым.
Как рассказали в правительстве Приангарья, в этом году так же будет работать единый стенд Сибирского федерального округа, планируется большая деловая программа. Ожидается подписание более чем 20 соглашений о сотрудничестве, как с другими регионами, так и с инвесторами.
Кстати, в прошлом году на ПМЭФ Иркутская область подписала 23 соглашения, семь из которых предполагают инвестиции в экономику региона объемом более 800 млрд рублей — это стало одной из самых крупных сумм среди всех субъектов РФ.
Для того чтобы привлекать все новые инвестиции, нужно хорошо рассказать о себе. Потенциальные возможности будут представлены на стенде «Большая Сибирь». Кроме того, на ПМЭФ в этом году будет рассказано о десяти самых крупных проектах, уже реализуемых на территории региона. Это добывающая, металлургическая, перерабатывающая отрасли.
Кстати, в прошлом году в форуме принимали участие представители 130 стран, а общая сумма подписанных соглашений составила 3 трлн 860 млрд рублей.