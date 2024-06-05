Делегация Иркутской области отправилась на ПМЭФ

Для того чтобы привлекать все новые инвестиции, нужно хорошо рассказать о себе. Потенциальные возможности будут представлены на стенде «Большая Сибирь». Кроме того, на ПМЭФ в этом году будет рассказано о десяти самых крупных проектах, уже реализуемых на территории региона. Это добывающая, металлургическая, перерабатывающая отрасли.