Официально назначен начальник Главного управления молодежной политики Омской области

Напомним, о создании данного ведомства глава региона сообщил утром в своем телеграм-канале.
Новое управление выведено из-под ведения областного Минспорта. Возглавила его Светлана Лопуценко.
«Назначить Лопуценко Светлану Анатольевну начальником Главного управления молодежной политики Омской области 5 июня 2024 года сроком на один год, установив испытание сроком на три месяца», — говорится в тексте распоряжения за подписью губернатора Виталия Хоценко.
Напомним, что ранее Светлана Лопуценко возглавляла управление молодежной политики в составе омского Минспорта.
Также 5 июня 2024 года сроком на один год назначен министр спорта Омской области. Пост руководителя сохранил Иван Колесник.