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Официально назначен начальник Главного управления молодежной политики Омской области

В среду, 5 июня 2024 года, опубликовано распоряжение губернатора Виталия Хоценко о назначении начальника Главного управления молодежной политики Омской области.

Напомним, о создании данного ведомства глава региона сообщил утром в своем телеграм-канале.

Новое управление выведено из-под ведения областного Минспорта. Возглавила его Светлана Лопуценко.

«Назначить Лопуценко Светлану Анатольевну начальником Главного управления молодежной политики Омской области 5 июня 2024 года сроком на один год, установив испытание сроком на три месяца», — говорится в тексте распоряжения за подписью губернатора Виталия Хоценко.

Напомним, что ранее Светлана Лопуценко возглавляла управление молодежной политики в составе омского Минспорта.

Также 5 июня 2024 года сроком на один год назначен министр спорта Омской области. Пост руководителя сохранил Иван Колесник.