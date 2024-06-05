Официально назначен начальник Главного управления молодежной политики Омской области

«Назначить Лопуценко Светлану Анатольевну начальником Главного управления молодежной политики Омской области 5 июня 2024 года сроком на один год, установив испытание сроком на три месяца», — говорится в тексте распоряжения за подписью губернатора Виталия Хоценко.