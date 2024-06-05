Главе омского Минспорта продлили полномочия

«Назначить Колесника Ивана Андреевича Министром спорта Омской области 5 июня 2024 года сроком на один год, освободив его от замещаемой должности Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области 4 июня 2024 года», — гласит нормативный акт.
Соответственно, часть полномочий Колесника, по линии развития регионального спорта, фактически продлена больше «стандартного» срока, так как фактически на руководящей должности он пребывает с ноября 2023 года. Таким образом, фактически он будет осуществлять руководящий функционал в указанной части в совокупности полтора года.
Стоит напомнить, что от Минспорта «откололось» Главное управление молодежной политики, которое возглавила Светлана Лопуценко. Судя по всему, назначение Колесника связано именно с этим преобразованием.