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Главе омского Минспорта продлили полномочия

В среду, 5 июня 2024 года, обнародовано распоряжение губернатора Виталия Хоценко о назначении Ивана Колесника Министром спорта Омской области.

«Назначить Колесника Ивана Андреевича Министром спорта Омской области 5 июня 2024 года сроком на один год, освободив его от замещаемой должности Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области 4 июня 2024 года», — гласит нормативный акт.

Соответственно, часть полномочий Колесника, по линии развития регионального спорта, фактически продлена больше «стандартного» срока, так как фактически на руководящей должности он пребывает с ноября 2023 года. Таким образом, фактически он будет осуществлять руководящий функционал в указанной части в совокупности полтора года.

Стоит напомнить, что от Минспорта «откололось» Главное управление молодежной политики, которое возглавила Светлана Лопуценко. Судя по всему, назначение Колесника связано именно с этим преобразованием.