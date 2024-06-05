Онлайн-голосования на выборах в Башкирии этой осенью не будет — ЦИК

«Электронного голосования на этих выборах не планируется. Со временем да, конечно. Позиция ЦИКа России, с учетом цифровизации, как можно больше субъектов вовлекать в систему ДЭГ. Через какое-то время потихоньку все субъекты будут переходить. Осенью, в единый день голосования, около 30 субъектов будут применять ДЭГ. Мы пока нет».