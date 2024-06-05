Онлайн-голосования на выборах в Башкирии этой осенью не будет — ЦИК

В Башкирии дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на предстоящих 6, 7 и 8 сентября 2024 года выборах не будет, сообщил на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» председатель ЦИК региона Азат Галимханов.
«Электронного голосования на этих выборах не планируется. Со временем да, конечно. Позиция ЦИКа России, с учетом цифровизации, как можно больше субъектов вовлекать в систему ДЭГ. Через какое-то время потихоньку все субъекты будут переходить. Осенью, в единый день голосования, около 30 субъектов будут применять ДЭГ. Мы пока нет».
Между тем в Башкирии на предстоящих в сентябре выборах будет работать механизм «Мобильный избиратель».
По словам секретаря ЦИК Башкирии Марины Долматовой, с 22 июля 2024 года избиратель, который не сможет в день голосования быть на своем избирательном участке, традиционно сможет подать заявление через госуслуги, через МФЦ в любую территориальную избирательную комиссию. Воспользоваться программой «Мобильный избиратель» на предстоящих осенью выборах смогут на этот раз только те, кто находится на территории Башкирии.
Напомним, впервые технологию голосования без открепительных талонов опробовали на региональных выборах в сентябре 2017 года.
Как сообщал ранее «Башинформ» со ссылкой на Азата Галимханова, кроме выборов Главы Башкирии, в регионе ожидается много других избирательных кампаний.
«Это и выборы в Госсобрание — Курултай региона по Уфимскому району. Также у нас предполагаются выборы в 113 представительных органов местного самоуправления и 81 кампания по дополнительным выборам депутатов советов сельских поселений и городского округа ЗАТО Межгорье», — заявил председатель Центральной избирательной комиссии Башкирии Азат Галимханов.