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Первые лица края примут участие в международном экономическом форуме ПМЭФ-2024

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко в составе кубанской делегации, возглавляемой Губернатором Вениамином Кондратьевым, примет участие в Международном экономическом форуме ПМЭФ-2024.

Источник: Фотобанк Росконгресс

Мероприятия будут проходить в Санкт-Петербурге.

Глава Заксобрания края Юрий Бурлачко в своем Telegram-канале сообщил, что форум является уникальной площадкой для обмена опытом и встреч отечественного и зарубежного предпринимательства. В 2024 году он состоится в 27-й раз. Тема предстоящих мероприятий — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

В свою очередь, Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев нацелил на результативную работу в рамках ПМЭФ-2024. Юрий Бурлачко подчеркивает, что для региона необходимы качественные соглашения для эффективного влияния на экономику края.

Кроме того, ожидаются презентации результатов нацрейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России. В прошлом году Кубань заняла в нем рекордное 5 место.

Председатель ЗСК отметил, что это показатель сотрудничества органов исполнительной власти и парламента. Совместными усилиями они работают над созданием комфортных условий для привлечения капитала в регион и ведения бизнеса на его территории, резюмировал Юрий Бурлачко.

Ранее «МК на Кубани» писал, что Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с руководителем регионального управления Росприроднадзора Романом Молдовановым.