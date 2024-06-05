Первые лица края примут участие в международном экономическом форуме ПМЭФ-2024

Мероприятия будут проходить в Санкт-Петербурге.
Глава Заксобрания края Юрий Бурлачко в своем Telegram-канале сообщил, что форум является уникальной площадкой для обмена опытом и встреч отечественного и зарубежного предпринимательства. В 2024 году он состоится в 27-й раз. Тема предстоящих мероприятий — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».
В свою очередь, Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев нацелил на результативную работу в рамках ПМЭФ-2024. Юрий Бурлачко подчеркивает, что для региона необходимы качественные соглашения для эффективного влияния на экономику края.
Кроме того, ожидаются презентации результатов нацрейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России. В прошлом году Кубань заняла в нем рекордное 5 место.
Председатель ЗСК отметил, что это показатель сотрудничества органов исполнительной власти и парламента. Совместными усилиями они работают над созданием комфортных условий для привлечения капитала в регион и ведения бизнеса на его территории, резюмировал Юрий Бурлачко.
Ранее «МК на Кубани» писал, что Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с руководителем регионального управления Росприроднадзора Романом Молдовановым.