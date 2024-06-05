Первые лица края примут участие в международном экономическом форуме ПМЭФ-2024

Глава Заксобрания края Юрий Бурлачко в своем Telegram-канале сообщил, что форум является уникальной площадкой для обмена опытом и встреч отечественного и зарубежного предпринимательства. В 2024 году он состоится в 27-й раз. Тема предстоящих мероприятий — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».