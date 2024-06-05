В Узбекистане объявили о старте конкурса для молодых предпринимателей

Финалисты примут участие в двухдневном семинаре, посвященном основам предпринимательства, а после, по решению конкурсной комиссии, будут выбраны три лучших проекта. Все финалисты получат рекомендации для получения до 1000 БРВ (340 миллионов сумов) в качестве льготного кредита на развитие проекта.