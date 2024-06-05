В Узбекистане объявили о старте конкурса для молодых предпринимателей

Конкурс является частью госпрограммы 2024 года и организуется с целью популяризации предпринимательства среди молодых узбекистанцев. Его участниками стать могут граждане от 18 до 30 лет с бизнес-планом, инновационным проектом или идеей для стартапа.
Финалисты примут участие в двухдневном семинаре, посвященном основам предпринимательства, а после, по решению конкурсной комиссии, будут выбраны три лучших проекта. Все финалисты получат рекомендации для получения до 1000 БРВ (340 миллионов сумов) в качестве льготного кредита на развитие проекта.
Сумма призовых выплат за первое место составит 50 миллионов сумов, за второе и третье — 40 и 30 миллионов сумов соответственно. Кроме того, призерам будут выданы путевки за рубеж для повышения квалификации.