ЦИК передал мандат депутата Госдумы телеведущей Марине Ким

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова передала мандат депутата Госдумы РФ телеведущей Марине Ким, выдвинутой от политической партии «Справедливая Россия — За правду», передает корреспондент РИА Новости.
Памфилова вручила Ким мандат депутата Госдумы федерального собрания восьмого созыва в Центризбиркоме России. «Принято единогласно», — констатировала глава ЦИК.
Ким получила мандат бывшего депутата Госдумы от фракции СРЗП Вадима Белоусова, который был объявлен в международный розыск по делу о взятке в 3,25 миллиарда рублей в феврале 2024 года.
«Спасибо огромное всем, кто присутствует в этом зале. Безусловно максимум усилий, все возможное и невозможное сделаю, чтобы оправдать доверие наших избирателей», — сказала Ким.