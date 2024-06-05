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ЦИК передал мандат депутата Госдумы телеведущей Марине Ким

Памфилова передала мандат депутата Госдумы Белоусова телеведущей Марине Ким.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова передала мандат депутата Госдумы РФ телеведущей Марине Ким, выдвинутой от политической партии «Справедливая Россия — За правду», передает корреспондент РИА Новости.

Памфилова вручила Ким мандат депутата Госдумы федерального собрания восьмого созыва в Центризбиркоме России. «Принято единогласно», — констатировала глава ЦИК.

Ким получила мандат бывшего депутата Госдумы от фракции СРЗП Вадима Белоусова, который был объявлен в международный розыск по делу о взятке в 3,25 миллиарда рублей в феврале 2024 года.

«Спасибо огромное всем, кто присутствует в этом зале. Безусловно максимум усилий, все возможное и невозможное сделаю, чтобы оправдать доверие наших избирателей», — сказала Ким.

Госдума