«Есть риск»: в Германии испугались опасного решения Шольца по Украине

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Решение канцлера ФРГ Олафа Шольца разрешить Киеву наносить удары по России немецким оружием приведет к тому, что боевые действия переместятся на территорию Германии, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в ходе выступления, выложенного на YouTube-канале Sahra Wagenknecht.
«Тот, кто переносит боевые действия немецким оружием на территорию России, сталкивается с риском перенести их также на территорию Германии», — отметила она.
Вагенкнехт назвала Шольца угрозой для безопасности Германии. Она выразила надежду на то, что немецкое правительство начнет ставить благополучие и сохранность страны на первое место.
Официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер 31 мая подтвердил, что Берлин разрешил Киеву использовать немецкое оружие для ударов по российской территории, прилегающей к Харьковской области. Он подчеркнул, что Германия как поставщик оружия Украине не становится стороной конфликта.
Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, «с чем они играют», когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.