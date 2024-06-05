Алексей Текслер: перенос ЧЭМК на новое место займет семь лет

«Когда это произойдет, пока не решено, — отметил глава региона. — Весь цикл переноса производства займет порядка семи лет. Как будет выбран инвестор, будем садиться и разговаривать на эту тему. Пока у меня понимание такое. А ко всем инвесторам одно требование — это экология и социальные вопросы, связанные с коллективом».