Алексей Текслер: перенос ЧЭМК на новое место займет семь лет

Локацию для переноса производства национализированного недавно комбината власти региона будут выбирать вместе с новым инвестором, подчеркнул Текслер.
«Когда это произойдет, пока не решено, — отметил глава региона. — Весь цикл переноса производства займет порядка семи лет. Как будет выбран инвестор, будем садиться и разговаривать на эту тему. Пока у меня понимание такое. А ко всем инвесторам одно требование — это экология и социальные вопросы, связанные с коллективом».
Напомним, решение о национализации ЧЭМК было принято судом по иску Генеральной прокуратуры. О будущем переносе производства комбината за пределы Челябинска и поиске нового инвестора было заявлено на встрече Алексея Текслера с Владимиром Путиным, которая прошла 16 февраля этого года.