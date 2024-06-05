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Алексей Текслер: перенос ЧЭМК на новое место займет семь лет

Перенос производственной площадки Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) на новое место может занять до семи лет, заявил в интервью РБК губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Источник: РИА "Новости"

Локацию для переноса производства национализированного недавно комбината власти региона будут выбирать вместе с новым инвестором, подчеркнул Текслер.

«Когда это произойдет, пока не решено, — отметил глава региона. — Весь цикл переноса производства займет порядка семи лет. Как будет выбран инвестор, будем садиться и разговаривать на эту тему. Пока у меня понимание такое. А ко всем инвесторам одно требование — это экология и социальные вопросы, связанные с коллективом».

Напомним, решение о национализации ЧЭМК было принято судом по иску Генеральной прокуратуры. О будущем переносе производства комбината за пределы Челябинска и поиске нового инвестора было заявлено на встрече Алексея Текслера с Владимиром Путиным, которая прошла 16 февраля этого года.